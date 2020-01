Australian Open: Misstöne im Team von Novak Djokovic vor Halbfinal gegen Roger Federer

Im Streben nach Perfektion engagierte Novak Djokovic vor knapp drei Jahren mit Craig O'Shannessy einen Strategie-Pionier. Vier Grand-Slam-Titel krönten die Zusammenarbeit mit dem Australier, ehe sie vor den Australian Open überraschend und nicht ohne Nebengeräusche endete. Goran Ivanisevic, einer von Djokovics Trainern, sagte in Melbourne, er halte nicht viel von Statistiken: «Es ging zu weit. Was kümmert mich der andere, wenn du die Nummer 1 der Welt bist? Lass den anderen darüber nachdenken, wie du spielen wirst.» Wer zu viele Zahlen wälze, vergesse, wie er eigentlich zu spielen habe. Er gehöre eher der alten Schule an.



Ivanisevic bestätigte, dass er am Ursprung der Absetzung O'Shannessys steht. Der 48-Jährige, Wimbledon-Sieger von 1995 und Mitglieder der International Tennis Hall of Fame, sitzt zwar bei Djokovics Spielen in der Box, ist aber nicht in offizieller Mission in Melbourne. Erst im Dezember sagte er: «Novak möchte nur einen Coach bei sich haben. Marian (Vajda, d. Red.) und ich haben uns darauf verständigt, dass er bei den Australian Open und den French Open dabei sein wird. Ich begleite ihn in Wimbledon und bei den US Open.» Ivanisevic spielt in Melbourne im Legenden-Turnier.