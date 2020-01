Australian Open 2020: Preisgeld, Setzlisten, Hitzeregel, Pausen bei giftigen Rauchwolken – Alles, was Sie wissen müssen

Bis 1988 wurden die Australian Open auf Rasen ausgetragen, seit dem Umzug in den Melbourne Park wird auf Hartbelägen gespielt, erst auf Rebound-Ace, seit 2008 auf Plexicushion. Rod Laver Arena, Hisense Arena und die Margaret Court Arena verfügen über ein Schiebedach – die Anlage erstreckt sich über 20 Hektaren und verfügt über 24 Hartplätze.

Insgesamt 73 Millionen australische Dollar werden bei den Australian Open ausgeschüttet, was zirka 50 Millionen Franken und einer Erhöhung um 13,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Einzel-Sieger bei Männern und Frauen erhalten knapp 3 Millionen Franken.

Wegen der Buschbrände im Bundesstaat Victoria, zu dem auch Melbourne zählt, ist die Luftqualität je nach Windrichtung ungesund. Diese wird in einem Echtzeitindex gemessen. Ein Wert bis 70 gilt als normal und gesund, in Melbourne stieg er während des Qualifikations-Turniers auf gegen 400 Mikrogramm. Bei Werten ab 200 werden die Partien unterbrochen.

Tiebreak-Regel: Auf 10 statt auf 7

Kling absurd, ist aber so: Jedes der vier Grand-Slam-Turniere hat andere Regeln im Entscheidungssatz. Bei den Australian Open gilt seit 2019: Die Männer spielen im fünften Satz beim Stand von 6:6 ein Tiebreak auf mindestens 10 Punkte, die Frauen bei 6:6 im dritten Durchgang.



Die Schweizer: 5 im Hauptfeld

Roger Federer, Viktorija Golubic und Jil Teichmann spielen in der Nacht auf Montag, Stan Wawrinka und Belinda Bencic greifen erst am Dienstag ins Turnier ein. Stefanie Vögele, Conny Perrin und Henri Laaksonen blieben bereits in der Qualifikation hängen. Erst später greifen die Junioren ein.



Die Setzlisten: Nadal und Barty vorne