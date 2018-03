Der Spielverlauf: Vom frühen 0:1 zum 2:1

Dabei sah zu Beginn alles so aus, als ob dem FC Basel ein Déjà-Vu von der Hinspiel-Packung blühen würde. Stürmerstar Gabriel Jesus brachte die Skyblues bereits nach sieben Minuten in Führung. Bernardo Silva hatte zuvor mit seiner Hereingabe Léo Lacroix düpiert, der den Ball zwischen seinen Beinen passieren lassen musste. In der Folge schaffte der FCB jedoch, was ihm im Hinspiel partout nicht gelingen wollte: Er kämpfte sich zurück in die Partie, gewann Zweikämpfe und kam zu Chancen. Und vor allem: Er verhinderte weitere Gegentore, indem er sich defensiv kontinuierlich steigerte.

Keine zehn Minuten nach dem Gegentor glich der FCB bereits aus. Nach einem schnellen Gegenstoss, dem FCB-Angriffsmittel schlechthin an diesem Abend, landete ein geblockter Abschlussversuch Riveros' vor den Füssen Mohamed Elyounoussis. Der Norweger zimmerte den Ball mit dem Vollspann ins Eck.