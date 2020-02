Als wollte man das Leicester der Schweiz nicht: Analyse zum 3:3 im Spitzenkampf zwischen dem FCSG und den Young Boys

Das Spiel ist aus und Alain Sutter, der sonst so besonnene Zeitgenosse, eilt an die vorderste Front zu Bieri – bemerkenswerterweise ein Berner –, der später sagt:

Und dann steht in der Schlussminute Schiedsrichter Alain Bieri plötzlich im Fokus. Mit ihm der Videoschiedsrichter Sandro Schärer, der irgendwo in Volketswil vor dem Bildschirm sitzt und Bieri anweist, den von Lawrence Ati Zigi gehaltenen Handselfmeter der Young Boys wiederholen zu lassen.

Dabei hat dieser im wahrsten Sinne des Wortes aufregende Spitzenkampf dieses Ende nicht verdient und der FC St.Gallen deutliche Vorteile: Er spielt wie ein Meisterkandidat. Aber es sind die nur körperlich überzeugenden Young Boys, die sich auf ihr starkes Sturmduo Jean-Pierre Nsame/Nicolas Moumi Ngamaleu verlassen können, unmittelbar vor der Pause nach seinem Doppelschlag der Partie eine erste Wende geben und den sich eingehandelten Rückstand in eine 2:1-Führung umwandeln.

Weil St.Gallen aber nicht aufsteckt, Ermedin Demirovic seinen Gegenspieler Jordan Lefort in der 73.Minute zu einem Eigentor «zwingt» und Lukas Görtler mit Beginn der Nachspielzeit für den FC St.Gallen das 3:2 per Kopf erzielt, sind die Szenen mit dem Handspenalty – notabene per VAR-Entscheid erst gegeben – überhaupt möglich und so entscheidend.

YB-Mittelfeldspieler Christian Fassnacht sagt später, der VAR sei nun halt da, mit dem Punktgewinn aber ist er nicht zufrieden. «Wir haben hohe Ambitionen, wollen Meister werden.» Und genau das ist der springende Punkt. So mir nichts dir nichts holt die Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane in dieser Saison diesen Pokal nicht, weil sich der FC St.Gallen als ebenso aufmüpfiger wie hartnäckiger Gegner erweist. Und dahinter, mit fünf Punkten Rückstand, lauert auch noch der FC Basel.

Früher musste der Stadionsprecher im Espenmoos gefühlt bei jedem Heimspiel der Ostschweizer ausrufen, der Halter mit dem St.Galler Nummernschild so und so müsse dringend umparkieren. Und heute kommt für die Ligakrösusse Basel und Young Boys der FC St.Gallen nun wie ein Falschparker daher. Doch sein junger, schnittiger Wagen lässt sich irgendwie nicht so leicht wegbringen vom besten Platz, dem Sehnsuchtsort der Super League.

Weit in den Hintergrund rückt die aktuelle, spannende Tabellensituation damit auch die Diskussion um eine mögliche Modusänderung in der Super League, die vor allem aus dem Blickwinkel einer langweiligen, weil früh entschiedenen Meisterschaft entstanden ist.

Der St.Galler Stürmer Cedric Itten nennt die Punktverluste «sehr bitter», und die Berner müssen sich fragen, wie ihre Heimfahrt wohl ausgesehen hätte, würden sie jetzt Zweite sein mit drei Zählern Rückstand. Ob Seoane dann auch noch davon sprechen würde, «beste Werbung für den Schweizer Fussball erlebt zu haben»? Doch anstatt dass dieses Wahnsinnsspiel an sich das dominierende Thema ist, fragt sich nun die ganze Schweiz, was der VAR aus dem Fussball macht.

Fürs Erste verunmöglicht er, dass es mehr Nahrung gibt für ein immer realistischer werdendes Leicester der Schweiz, und wenn man die Worte von St.Gallens Trainer Peter Zeidler umdeuten will, dann kann man sogar meinen, als wollte der VAR dieses Leicester der Schweiz, diese Cinderella-Geschichte nicht; 2016 ist der englische Aussenseiter-Club ja Sensationsmeister der Premier League geworden. Zeidler jedenfalls sagt: