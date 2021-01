Alexis Pinturault führt in Adelboden – Marco Odermatt in Lauerstellung

Er gehört zum Klassiker im Weltcup-Zirkus: der Riesenslalom der Männer in Adelboden. Die Piste gilt als schwerste Strecke überhaupt. Besonders der steile Zielhang am Chuenisbergli hat es in sich. In diesem Jahr finden für einmal gleich zwei Ausgaben des Klassikers statt. Die Bedingungen am Freitag sind vielversprechend. Die Piste ist perfekt präpariert, auch das Wetter in Adelboden mit strahlendem Sonnenschein zeigt sich von der besten Seite.

Gespannt durfte man auf den Auftritt von Marco Odermatt sein. Der Nidwaldner ist top in Form und nahm den ersten Durchgang mit der roten Startnummer in Angriff. Der 23-Jährige zeigte einen soliden ersten Lauf, ein kleiner Fehler vor dem Steilhang kosteten ihm einige Zehntel. Dennoch klassiert er sich nach Rennhälfte auf dem zweiten Zwischenrang. Restlos zufrieden ist er damit nicht: «Es wäre mehr möglich gewesen. Doch mit dieser Fahrt nehme ich den zweiten Platz sehr gerne.»

Mit der Piste am besten zurecht kam Alexis Pinturault. Der Franzose, mit der Startnummer 1 gestartet, zeigte einen fehlerfreien Lauf und führt mit 97 Hundertstel vor Odermatt. Auf Rang 3 folgt der Kroate Filip Zubcic, eine Hundertstel hinter Odermatt.

Murisier in Tuchfühlung mit dem Podest

Die weiteren Schweizer performten unterschiedlich. Gino Caviezel erreichte das Ziel nicht. Der Bündner hängte am Tor an und schied aus. Loic Meillard ist auf Rang 7 platziert, mit 60 Hundertstel Rückstand auf das Podest. Besser lief es Justin Murisier, der heute seinen 29. Geburtstag feiert. Der Walliser zeigte einen bärenstarken Finish, meisterte den Zielhang souverän und klassiert sich auf dem starken fünften Zwischenrang. «Ich bin zufrieden. Aber ich muss den zweiten Lauf runterbringen», so Murisier gegenüber SRF. Für eine Überraschung sorgte Semyel Bissig. Der Nidwaldner fuhr mit Startnummer 33 auf den 14. Platz.

Die Schweizer warten seit der Saison 2007/08 auf einem Podestplatz am Chuenisbergli. Marc Berthod siegte damals vor Daniel Albrecht. Kann Odermatt Pinturault noch abfangen? Der zweiten Lauf wird es zeigen. Dieser beginnt um 13 Uhr.