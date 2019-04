Nach der WM in Russland musste man das Schlimmste befürchten. Frankreich hat sich mit neuem Pragmatismus zum zweiten Weltmeistertitel gespielt. Hinten dichtmachen, Ball erobern, Tempo-Gegenstoss, Tor – so sah das oft aus, wenn die Franzosen spielten. Sicherheit als oberste Maxime. Die Furcht vor dem Schreckgespenst «Catenaccio» machte die Runde. Wir können aufatmen. Es kam anders.

Nur ein Punkt liegt Jürgen Klopps Team hinter Manchester City. Aber es droht dabei zu bleiben und Liverpool könnte mit 97 Punkten aus 38 Spielen leer ausgehen. Und im Halbfinal gehts ausgerechnet gegen Topfavorit Barcelona. Aber wer, wenn nicht Motivator Klopp, sollte eine solche Aufgabe meistern? Ihm ist es zuzutrauen, dass er den Roten Riesen aufrichtet, auch wenn er in der Meisterschaft scheitern sollte. Nach zwei verlorenen Champions-League-Finals (mit Dortmund scheiterte er 2013 an Bayern, mit Liverpool an Real), will er den Endspiel-Fluch bezwingen. Das spielerische Potenzial hat sein Team.

Barcelona: Der König will seine Krone endlich zurück

Ungeschlagen sind die Katalanen bisher in der Königsklasse, sie sind der grosse Favorit. Vor allem dank Lionel Messi. Der Argentinier präsentiert sich in der aktuellen Saison in Bestform. In wettbewerbsübergreifend 45 Spielen hat er 46 Tore erzielt und 22 vorbereitet. Er hat damit annähernd gleich gute Werte wie in der Saison 14/15 als Barcelona letztmals die Champions League gewann (damals erzielte er 58 Tore in 57 Spielen und bereitete deren 28 vor).

Das liegt zum einen daran, dass er – bis auf den Armbruch Ende Oktober – von Verletzungen verschont blieb, zum anderen an der Chemie zwischen dem Superstar und Trainer Ernesto Valverde. Messi habe sich mit keinem anderen Trainer so gut verstanden wie mit Valverde, heisst es bei Barça. Valverde lobt Messi: «Er verkörpert unseren Stil.» Den Stil, den ihm Johan Cruyff eingetrichtert hat. Valverde spielte einst unter dem Holländer. Er hat die Philosophie dieses Klubs aus erster Hand gelehrt bekommen.

Schnelle Passfolgen, tödliche Zuspiele in die Tiefe, viel Ballbesitz – bis heute ist «La Masia», Barcelonas Talentschmiede, davon geprägt. Und genau dort kommt Messi her. Dort wird geübt und nochmals geübt. Denn es gibt kein effektiveres Mittel gegen die Angst, Fehler zu machen, als Automatismen.