Beobachtete man die Schweizer Delegation in den Tagen vor dem WM-Auftakt am Samstag gegen Italien (12.15 Uhr; live SRF 2), dann fiel vor allem etwas auf: Der Versuch, die richtige Balance zwischen gesundem Selbstvertrauen und der nötigen Demut zu finden. Als amtierender Vize-Weltmeister, der vor Jahresfrist in Kopenhagen nur hauchdünn am ganz grossen Triumph vorbeigeschrammt war, darf man durchaus mit einem gewissen Selbstverständnis an die Aufgaben, die in Bratislava auf die Schweizer Auswahl warten, gehen.

Das heisst vor allem, dass man in den ersten vier Partien des Turniers gegen die in der Weltrangliste hinter den Eisgenossen klassierten Teams aus Italien, Lettland, Österreich und Norwegen der Favoritenrolle gerecht wird. Vier Siege in diesen Spielen dürften gleichbedeutend mit der Qualifikation für den Viertelfinal und damit mit dem Erreichen des Minimalziels sein.

Mehr Klasse, mehr Breite

Dass man gegen diese Mannschaften Siege erwarten darf, hat nichts mit Arroganz zu tun. Sondern mehr mit der Tatsache, dass sich die Schweiz gegenüber diesen Nationen, die während Jahren auf Augenhöhe agierten (besonders Lettland und Norwegen), inzwischen punkto Klasse und Breite Richtung Spitze distanziert hat.

Keine dieser Mannschaften verfügt über NHL-Stars vom Kaliber eines Roman Josi oder eines Nico Hischier. Keine dieser Mannschaften verfügt auch noch im vierten Sturm über Spieler, die mit ihrer Klasse für die Differenz sorgen können. Diese Einschätzung hat nichts mit Überheblichkeit zu tun, sondern entspricht ganz einfach der Realität.