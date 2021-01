Abgesagte Lauberhornrennen: Eine Kehrtwende, die stutzig machen sollte

Jetzt also auch noch die Abfahrt am Lauberhorn. Für viele Menschen in der Schweiz ist das Rennen in Wengen das Highlight im Sportjahr. Über eine Million Schweizerinnen und Schweizer schauten im vergangenen Jahr am TV zu. Das ist Bestwert im Bereich Sport. Wie eigentlich jedes Jahr. Und nun, an diesem Freitag und Samstag, wären sogar zwei Abfahrten auf dem Programm gestanden. Das ist für Skifans wie Geburtstag und Weihnachten zusammen.

Aber die Coronapandemie verhindert das Fest. Wie so viele zuvor. Der Sportfan ist sich Absagen zwar gewohnt. Denn das Virus verbreitet sich schnell. Trotzdem tut es jedes Mal weh. Coronarekorde begeistern niemanden. Die Folge des jüngsten Rekordwerts in Wengen: Der Kanton Bern hat die Skirennen am Lauberhorn verboten. Die hohen Fallzahlen, nicht zuletzt aufgrund der britischen Virusmutation, bewegten die Behörden zu diesem Schritt.

Auf den ersten Blick ein verständliches Vorgehen. Die Gesundheit steht im Mittelpunkt. Darin sind sich alle einig. Trotzdem bleiben einige Fragen. Zum Beispiel, warum der Kanton am Sonntag einer Durchführung zustimmte, um am Montag auf den Entscheid zurückzukommen? Dies bei nur neun neu nachgewiesenen Ansteckungen in Wengen in der gleichen Zeitspanne. Auf Anfrage heisst es, dass nun auch Infektionen im näheren Umfeld der Organisatoren festgestellt wurden und somit nicht mehr sichergestellt werden könne, dass es nicht zu einer Verbreitung innerhalb des Ski-Weltcup-Trosses komme.