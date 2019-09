Um sich seinerseits zu verstärken, setzt Baden-Birmenstorf auf ein ausgeklügeltes Konzept: «Wir schauen uns stets nach NLA-Spielern um, die als Junioren in der Region gespielt haben.» So gelangen schon einige Transfercoups. Ansonsten hat sich nicht viel geändert: «Wir bleiben uns treu.» Ob dem tatsächlich so ist, haben die Waldenburg Eagles im Eröffnungsspiel zu beurteilen. Gegen den Aufsteiger sicherte sich Baden-Birmenstorf 2018 in letzter Minute den Klassenerhalt. «Wir haben damals gesagt, dass wir uns wiedersehen werden – hoffentlich in der 1. Liga.»

Am kommenden Wochenende starten mit Unihockey Baden-Birmenstorf, Unihockey Fricktal, UHC Lok Reinach und Unihockey Mittelland vier Aargauer Teams in die neue Saison in der 1. Liga. Trotz starker Konkurrenz sind die Ambitionen der Aargauer Vereine gross: Alle vier Teams träumen vom Einzug in die Playoffs, auch wenn bei dem einen oder anderen Verein die Erinnerungen an vergangene Abstiegskämpfe mitschwingen. Gerade die Aargauer Derbys dürften hart umkämpft werden.

Dennoch traut er dem Team in seiner diesjährigen Ausgabe Einiges zu. Für ihn ist es am wichtigsten, den eigenen Weg zu gehen und eigene junge Spieler in die Mannschaft zu integrieren. Mit der Saisonvorbereitung ist Koch zufrieden, Moral tankte das Team mit starken Auftritten am letzten Vorbereitungsturnier. Dennoch: Der Abstiegskampf ist für Fricktal nichts Neues. Trotzdem will man sich nicht verstecken: «Die Playoffs müssen immer das Ziel sein!»

Mit einem neuen Trainer startet Unihockey Fricktal in die neue Saison. «Marc Delaquis bringt mit seiner grossen Erfahrung Schwung und neue Ideen in unser Spiel», sagt Präsident Pascal Koch, der in der vergangenen Saison neben dem Präsidenten- auch das Traineramt inne hatte. 2018/19 schaffte Fricktal den Ligaerhalt knapp. «Wahrscheinlich war die fehlende Breite im Team entscheidend. Sobald zwei bis drei Spieler ausfallen, nehmen die Trainingsqualität und damit auch unsere Leistungen ab», erklärt Koch die Probleme in der Vorsaison.

Die Vorfreude auf die kommende Saison ist bei Unihockey Mittelland riesig. Zum Auftakt steht gleich das Kantonsderby gegen Lok Reinach an. Trainer Björn Karlen will bei gleichgebliebenem Grundgerüst den «nächsten Schritt» machen. Konkret strebt der Verein mit seinem Fanionteam einen Tabellenplatz in den Top 4 in der Qualifikation und die Teilnahme an den Playoff-Halbfinals an. In der ersten Saison unter Karlen resultierte 2018/19 ein fünfter Platz in der Qualifikation und eine knappe Niederlage in den Playoff-Viertelfinals.

«Wir haben eigentlich jedes Topteam geschlagen. Noch fehlt es uns an Konstanz in unserem Spiel», erklärt Karlen. In der Vorbereitung überzeugte Mittelland im Cupspiel gegen Limmattal. Dennoch wartet auf den erfahrenen Karlen eine neue Herausforderung: Er muss wegen RS und Auslandaufenthalten auf insgesamt acht Spieler verzichten: «Das zu kompensieren, könnte ein Problem werden.» Er ist jedoch überzeugt, dass dieses Manko durch Flexibilität wettgemacht werden kann.