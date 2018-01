Schafft Schär den Exploit?

Dabei hofft er auf einen Exploit des Lokalmatadoren Jonas Schär, der seit mittlerweile acht Jahren in Oberentfelden trainiert. Bislang war der Viertelfinal das beste Resultat des 17-Jährigen. In diesem Jahr darf er sich aber berechtigte Hoffnungen auf ein noch besseres Abschneiden machen. Vor etwas mehr als zwei Wochen hat er mit dem Sieg an den U18-Junioren-Schweizer-Meisterschaften seinen bislang grössten Erfolg feiern können. Die Form stimmt also beim jungen Küngoldinger, der sein erstes Match souverän gewonnen hat. Morgen findet in Oberentfelden die zweite Runde statt, die Finalspiele gehen dann am Samstag über die Bühne – hoffentlich mit Schweizer Beteiligung.