Es war ein regelrechter Wirbelsturm, in welchen Nick Alpiger geriet. Nach seiner verletzungsbedingten Aufgabe auf dem Weissenstein fing in den Medien und in der ganzen Szene das grosse Rätselraten an, ob der beste Schwinger der Nordwestschweizer rechtzeitig im Hinblick auf das Eidgenössische wieder fit sein wird.

Es scheint so, als ob der Staufener den Wettkampf gegen die Zeit gewonnen hat. Alpiger, der in diesem Sommer das Innerschweizer Schwingfest gewann und sich damit in den erweiterten Anwärterkreis auf den Königstitel in Zug katapultierte, sagte im Rahmen des Rekognoszierungstrips der Nordwestschweizer: «Es geht mir gut. Ich konnte in den letzten Wochen gut trainieren und bin im Fahrplan. So, wie es aussieht, werde ich am kommenden Wochenende antreten können. Ich habe jetzt noch eine Woche Zeit. Und die nütze ich sicher gut aus.»