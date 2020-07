Nach sensationellem Einzug ins WM-Hauptfeld: Der Fricktaler Alexander Ursenbacher ist den Tränen nahe

Den Sprung ins Hauptfeld der 32 weltbesten Snooker-Spieler schaffte Ursenbacher am späten Montagabend dank eines spektakulären 10:8-Sieges gegen Andrew Higginson in der vierten und letzten Qualifikationsrunde. Und das, obwohl der Schweizer, in der Weltrangliste als Nummer 86 geführt, keinesfalls als Favorit in die Partie gegen die englische Weltnummer 58 ging.

Doch Ursenbacher liess sich von den 28 Rängen Unterschied nicht beeindrucken und legte furios los. Trotz zwischenzeitlicher 6:2- und 9:6-Führung wurde es noch einmal eng für den Fricktaler, der den Engländer noch einmal aufschliessen lassen musste. Im 18. Frame zeigte Ursenbacher dann aber seine Nervenstärke und entschied die Partie dank einer sogenannten «Re-spotted Black» mit 10:8 für sich.