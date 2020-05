Nach 13 Jahren jubeln, leiden und chrampfen ist Schluss - Alfred Schmid verspricht: «Ich hinterlasse den FC Aarau ohne Leiche im Keller»

Die Art und Weise des Abgangs wird der Leistung nicht gerecht: Nach 13 Jahren tritt Alfred Schmid am Dienstag als Präsident des FC Aarau zurück. Nicht mit Pomp und Getöse, sondern Corona-bedingt ganz unprätentiös an einer Videokonferenz mit dem Verwaltungsrat. Vor dem Abschiedsinterview im Hauptsitz seines Telekommunikationsbetriebs WD comtec AG in Schönenwerd zeigt Schmid eine der vielen SMS, die er zum Abschied erhalten hat: René Weiler, der Aufstiegstrainer von 2013, gratuliert aus seiner aktuellen Station in Kairo. Schmid ist die Erleichterung, den FCA in die Hände seines Nachfolgers zu übergeben, anzumerken. Alfred Schmid, welche Note geben Sie sich für die 13 Jahre? (überlegt lange) Eine 5. Eine gute, aber keine hervorragende Note. Nobody is perfect – es gibt sicher Leute, die es noch besser gemacht hätten. Insgesamt aber bin ich überzeugt, dass der FC Aarau in diesen 13 Jahren souverän geführt war. Schwierige und erfolgreiche Zeiten haben sich abgewechselt, meine Devise war stets: Im Erfolg nicht überschwänglich werden, im Misserfolg kühlen Kopf bewahren. Ich hinterlasse einen gesunden FC Aarau mit finanziellen Reserven, der breit abgestützt ist, die Mitgliederzahlen der Gönnervereinigungen White Socks, Club 100 und anderer sind auf hohem Niveau, das neue Stadion ist auf guten Wegen, mit Philipp Bonorand steht ein kompetenter Nachfolger bereit – das macht mich stolz. Die finanzielle Lage vor 13 Jahren und die aktuelle unterscheiden sich wie Tag und Nacht. Ist das Ihre grösste Leistung? In den 13 Jahren sind einige Vereine in Konkurs gegangen. Auch wir hatten schwierige Momente, aber das Überleben war nie gefährdet, wir haben die Spiellizenz meistens in erster Instanz erhalten – trotz des Nachteils, im heimeligen, wirtschaftlich aber nicht mehr zeitgemässen Stadion Brügglifeld zu spielen. Immer wieder haben Präsidenten anderer Klubs mir gratuliert und gefragt, wie wir die finanzielle Stabilität hinbekommen. Und was haben Sie geantwortet? Basis sind die breite Abstützung, die Stabilität im Sponsoring mit langjährigen Partnern wie der Zehnder Group, der NAB oder KIA Motors der Emil Frey AG, zu denen wir in die Chefetage persönliche Kontakte pflegen. Und nicht zu vergessen der für Challenge-League-Verhältnisse hohe Zuschauerschnitt an den Heimspielen. Heisst, Sie machen sich in der Corona-Krise keine Sorgen um den FC Aarau? Ich sorge mich um die Gesundheit unserer Angestellten und der ganzen Schweizer Bevölkerung. Der FC Aarau wird dank finanziellen Reserven diese Krise überstehen. Ich kann mit gutem Gewissen abtreten, zumal ich privat und als Unternehmer den Verein weiterhin unterstützen werde. Anders als die exzentrischen Oberhäuptern anderer Klubs bleiben Sie als ruhig und besonnen in Erinnerung. Passt Ihnen dieses Image? Ich lasse die anderen gerne mitfeiern, aber genauso mitleiden. Als Präsident bin ich zwar verantwortlich in letzter Instanz, vor allem aber bin ich Demokrat und habe mir die Meinung meiner Verwaltungsratskollegen immer angehört – mehr noch: Ich habe die Ressortleiter grösstenteils autonom arbeiten lassen. Gerade zu Beginn meiner Amtszeit hatten wir einige Alphatiere im Verwaltungsrat, da brauchte es am Sitzungstisch einen Mediator. Aber ein Präsident muss, wenn nötig, ein Machtwort zu sprechen. Diese Momente gab es. Oftmals brauchte es Ansporn, wenn es ums Geld ging: Nur zu sagen, der FCA brauche Geld, hilft nicht, man muss den Worten Taten folgen lassen. War es eines Ihrer Lebensziele, Präsident des FC Aarau zu werden? Als Kind durfte ich nicht Fussball spielen, mein Vater sagte, ehrliche und saubere Leute gehen in den Turnverein. In der Jugend besuchte ich erste Spiele im Brügglifeld und es zog mir den Ärmel rein. Nachdem ich als Unternehmer Fuss gefasst hatte, wurde ich dazu ermuntert, beim FC Aarau mitzumachen, was mich zunehmend gereizt hat.

In den Anfangsjahren waren einige finanzielle Kraftakte nötig. Würden Sie rückblickend erneut als Präsident kandidieren? Hätten meine Crew und ich damals nicht übernommen, wer weiss, ob es noch Profifussball in Aarau gäbe. Dass es 13 Jahre werden, hätte ich nie für möglich gehalten. Der Grund dafür war das Stadionprojekt, in dem es stets zwei Schritte vor, dann wieder einen zurück ging: Die Motivation, dass wir ans Ziel kommen, war immer grösser als der Frust über die vielen Rückschläge. Wir haben gute Beziehungen zur Bauherrin HRS und zu den Behörden aufgebaut und wollten das Projekt mit einem Abgang mittendrin nicht gefährden. In erster Linie aber haben die Unterstützung meiner Frau und meiner zwei Kinder die Kraft für die lange und anstrengende Amtsdauer ermöglicht – ohne sie wäre ich schon lange weg. Ein Jahr vor Ihrem Amtsantritt wurde Ihre Bewerbung abgeschmettert, da Sie nicht dem Club 100 angehörten, sondern «nur» der Sponsorenvereinigung. 2007 dann, als der FCA kurz vor der Pleite stand, bat man Sie zu übernehmen. Andere hätten nach dieser Vorgeschichte abgelehnt… Rückschläge gehören dazu. Als Unternehmer erhalte ich auch nicht jeden Auftrag. In dieser Zeit begann sich das Stadion-Projekt im Torfeld Süd zu konkretisieren. Meine Crew und ich dachten von Anfang an langfristig und waren deshalb weiterhin bereit, einzusteigen. Voraussetzung war jedoch, dass wir das nötige Kapital zur Rettung des FC Aarau bereitstellen. Der Klub sass auf einer Million Franken Schulden, kurz darauf folgte die Hiobsbotschaft, dass der FCA der Beratungsfirma MTO über zwei Millionen zurückzahlen muss. Wie nah war die Pleite? Wir haben Rechnungen und Löhne immer pünktlich bezahlt. Aber ja, es gab eine brenzlige Situation: Das MTO-Urteil hat uns auf dem falschen Fuss erwischt und enttäuscht. Unsere Anwälte hatten versichert, dass der FCA diesen Prozess niemals verlieren werde. Mit einem Verwaltungsratskollege habe ich mich am Flughafen Zürich mit einem Vertreter der MTO getroffen. Dieser zwang uns, innerhalb von fünf Tagen eine Million Franken als Sicherheit zu hinterlegen. Mit Hilfe meiner Bank und zusammen mit dem Club 100 konnten wir das Schlimmste abwenden. Wie viel privates Geld haben Sie durch den FC Aarau «verloren»? Die genauen Zahlen sind Privatsache. Der FC Aarau war vor allem in der Super League ein teures Nebenamt, mit dem Vorteil, dass sich die Summe auf 13 Jahre verteilt hat (lacht). Ich würde nicht von verlorenem Geld sprechen: Als Präsident habe ich viele Kontakte geknüpft, die sich in beruflicher Hinsicht als interessant erwiesen haben.

Unternehmer und viel mehr Der Gränicher Alfred Schmid (64) entdeckt früh seine Begeisterung für den Fussball. Doch sein Vater legt das Veto ein, Schmid wird Kunstturner wider Willen. Während der Lehre als Elektromonteur wird sein Geschäftssinn geweckt, als er mit Kollegen in Suhr den «Gipsy Club» gründet. Mit 26 wird er Projektleiter bei der Firma Wiedmann-Dettwiler, einem Kabelnetz-Betreiber. 1992 gründet er die Wiedmann-Dettwiler Comtec AG. 1996 kommt die Alinag AG dazu (Alarm- und Sicherheitssysteme). Langweilig wird ihm auch nach dem Rücktritt als FCA-Präsident nicht: In seiner Freizeit ist Schmid noch Bauer, Wirt und Fischer. (wen)