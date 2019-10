Mountainbiker Florian Vogel blickt auf seine Karriere zurück: «So was Krasses habe ich nie mehr erlebt»

Bereuen wäre das falsche Wort, ich hatte noch ein paar gute Rennen, wurde an der EM Zweiter, schaffte es im Weltcup in die Top 5. Ich denke, jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Das Schwierige als erfolgreicher Athlet ist doch, im richtigen Moment aufzuhören und sich umzuorientieren. Man will aufhören, solange man noch gut fährt.

Ich muss damit leben, am Schluss ist das im Profisport halt so. Man fährt teilweise Material, das nicht optimal ist. Natürlich wäre es mir lieber gewesen, in dieser diese Saison noch einmal ohne grosse Defekte durchzukommen. Aber wenn ich in ein paar Jahren zurückblicke, wird das nicht ein Punkt sein, der mich stört.

Ich hatte eine super EM, das war von der Leistung her eines meiner besseren Rennen in den letzten paar Jahren. Auch in die Top 5 zu fahren, ist etwas, das man erst einmal noch schaffen muss. Allerdings hatte ich viele Defekte, das ist die Kehrseite der Medaille. Das hätte nicht sein müssen.

🔥 💥 A legend never dies 🔥💥 5th place for @Flohvogel today in @WeltcupAlbstadt !!! What a f.... race ! What a rider ! 🍾😻🚵‍♂️ pic.twitter.com/T3bCEhHvVH

Was ich gerne erreicht hätte, wäre ein Weltmeistertitel. Das war immer mein Traum. Aber das ist Jammern auf hohem Niveau. Ich bin 2008 als Zweiter einmal nahe dran gewesen, aber für den Titel hat es nicht ganz gereicht. Das ist etwas, was die wenigsten Athleten erreichen.

Man muss es schon ein wenig anders definieren. Wenn ich in meiner langen Karriere nie an den Olympischen Spielen gewesen wäre, würde mir etwas fehlen. Dann hätte ich sicherlich ein anderes Gefühl. Der ganze Medienrummel und das grosse Drum und Dran waren sehr imposant. Aber es gibt Weltcuprennen und Weltmeisterschaften, die geradeso ein spezielles Erlebnis waren. Ich bin an gesamthaft 21 Weltmeisterschaften gewesen, da ist es allerdings schwierig, ein einzelnes Highlight herauszupicken.

Nein, eigentlich nicht. Ich bin schon zweimal an den Olympischen Spielen gewesen, habe ein Haufen wichtiger und schöner Wettkämpfe erlebt, wozu sicherlich auch die Olympischen Spiele zählen. Trotzdem sind sie mehr ein Mythos. Man sieht sie als das grösste Ziel, aber wenn man einmal dabei gewesen ist, relativiert sich das Ganze. Mit unserer Leistungsdichte ist es sowieso nicht so einfach, sich dafür zu qualifizieren. Ob ich das überhaupt geschafft hätte, sei dahingestellt.

Das ist sicher so, wobei ich jetzt nicht weiss, ob Schatten das richtige Wort ist. Er ist schon der, der alles überstrahlt. Aber auch zu Recht. Ohne Athleten wie Nino wäre der Sport nicht so populär, wie er im Moment ist. Bei Swiss Olympics ist Mountainbike eine Sportart, die Medaillengarantie hat. Das kommt auch dem Nachwuchs zugute. Zum anderen belebt Konkurrenz den Markt. Ich glaube nicht, dass ich so lang auf diesem Leistungslevel hätte fahren können, wenn ich der Einzige gewesen wäre, der in dieser Sportart vom Fleck kommt. So musste man sich zwangsläufig immer neu erfinden, um mithalten zu können.

Nein, niemals. Es ist meine grosse Leidenschaft. Das Hobby zum Beruf zu machen, ist etwas vom Schönsten, das man machen kann. Ich schätze mich glücklich, dass ich das so viele Jahre machen konnte. Es hat mir extrem viel gegeben. Ich wüsste nicht, ob ich auf einer anderen beruflichen Laufbahn so viel Lebenserfahrung hätte sammeln können, wie in den vergangenen 20 Jahren im Profisport.

Sie stammen aus Kölliken und haben Ihre Karriere in Gränichen gestartet, wohnen nun aber seit Jahren in Jona. Gibt es zwischen Ihnen und der Aargauer Radsportszene noch Berührungspunkte?

Ich bin noch im gleichen Verein, im RC Gränichen. Meine Eltern wohnen in Aarau. In meinem Pass steht als Heimatort Kölliken. Aber generell ist das mit dem Kantönligeist nicht so meins. Ich finde es fehl am Platz, dass man oft extrem regional denkt. Von dem her ist das für mich so, dass ich mich nicht als Aargauer und sicherlich auch nicht als St. Galler fühle. Ich bin einfach Schweizer.

Um trotzdem auf Ihre Wurzeln zurückzukommen: Was ist Ihre prägendste Erinnerung an Ihre Anfangszeit in Gränichen?

Ich verdanke Beat Stirnemann, der prägendsten Figur des Vereins in der Nachwuchsförderung, sehr viel. Er war Trainer der Nationalmannschaft, mein erster Heim- und Vereinstrainer. Auch an Gränichen selbst habe ich viele positive Erinnerungen. Ich bin dort 1995 meinen ersten Wettkampf gefahren, seither auch mehrere Schweizer Meisterschaften. Speziell war vor allem eine Schweizer Meisterschaft Anfang der 2000er-Jahre. Als Junior fuhr ich dort ein extremes Rennen bei Hagel, bei dem mit mir nur ungefähr fünf Fahrer das Ziel erreicht haben. So was Krasses habe ich danach nie mehr erlebt.

War Ihnen damals schon bewusst, dass Sie in der Mountainbikeszene Fuss fassen wollen und können?

Es sicher so, dass ich schon früh gemerkt habe, dass ich genügend Talent für das Mountainbiken haben. Bei meinen ersten Rennen bin ich schon recht gut gefahren und obwohl ich fahrtechnisch noch ein rechtes Defizit hatte, konnte ich damals Wettkämpfe gewinnen. Klar ist dann nochmals ein Riesenschritt nötig, um in der Elite vorne mitfahren zu können, das sind zwei Paar Schuhe.

Wie fielen eigentlich die Reaktionen auf Ihren Rücktritt aus? Wie haben ehemalige Weggefährten aus Ihrer Anfangszeit reagiert?

Die Resonanz war gross, ich habe es etwas unterschätzt. Ich dachte, dass es eher kein Thema sein wird. Viele Fahrer, die gegen mich angetreten sind, haben mir zu meiner Karriere gratuliert. Aber letztlich bleibe ich dem Sport ja verbunden. Es ist nicht so, dass ich mich auf Nimmerwiedersehen verabschiede. Ich bin zurückgetreten, aber ein paar Tage danach schon wieder an einem Wettkampf mitgefahren.

Sie haben es gerade angesprochen: Am vergangenen Wochenende haben Sie bereits wieder an einem Gravel-Race, einem Rennen auf Kiesstrassen, teilgenommen. Hat Sie der Sport derart fest im Griff?

Für mich ist es kein Müssen. Ich mache das Ganze ja gerne. Bis zum Ende dieser Saison war es mein Job, da ist es logisch, dass man einen riesigen Trainingsaufwand betreiben muss. Gewisse Sachen werde ich jetzt schon weglassen. Aber ich fahre einfach gerne Velo, bin ein Wettkampftyp. Ich werde keinen Weltcup mehr fahren, aber es gibt andere Sachen, die mir Spass bereiten und die ich jetzt erst recht machen werde.