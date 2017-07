Dank Goalietalent Lars Hunn und Nervenstärke vom Punkt sichert sich der FC Aarau den Titel beim ersten Freiämter Cup: Hunn parierte im Penaltyschiessen den Versuch von Winterthurs Sliskovic, während seine Kollegen allesamt verwandelten. Den letzten Penalty versenkte Alessandro Ciarrocchi.

Zuvor stand es nach 90 Minuten 1:1. Die Aarauer Führung besorgte wie schon im Halbfinal gegen Wohlen Patrick Rossini per Kopfball, den Ausgleich für die Eulenstädter besorgte Stettler. Zwischen den beiden Toren verschoss FCA-Stürmer Leo Itaperuna einen Penalty.

Testspieler fallen eher durch als auf

In der Aarauer Startelf standen wie angekündigt zwei Testspieler. Beim einen handelt es sich um den Kameruner Jean Fridolin Nganbe (29): Er verbrachte die vergangenen Profijahre in Finnland und sucht nun einen neuen Klub. Nganbe kam in der ersten Halbzeit am Flügel zum Einsatz.

Der zweite Testspieler heisst Hardy Alain Binguila (20) und stammt aus dem Kongo: Seine fussballerische Ausbildung absolvierte er beim französischen Traditionsklub AJ Auxerre - Binguila lief als Spielmacher hinter Sturmspitze Rossini auf.

Gemäss Beobachtern vor Ort machten beide Testspieler nicht den Eindruck, als könnten sie auf Anhieb die gesuchten Verstärkungen sein. Während Nganbe in den meisten Aktionen ungenügend agierte, habe Binguila zu Beginn einige Kunststücke gezeigt und seine Schnelligkeit bewiesen - mehr aber nicht. Dass das Duo in der kommenden Woche beim FC Aarau mittrainiert, ist eher unwahrscheinlich.

Im kleinen Final des Freiämter Cup gewann Wohlen gleich mit 6:2 gegen Gastgeber Muri.

