Durch die freiwillige Lohnreduktion konnte Stadelmann ablösefrei wechseln. Da rief im Februar René Meier, Ehrenpräsident des FC Wohlen, an und versuchte den Publikumsliebling zurück ins Freiamt zu locken. Nach dem Ende der Saison trafen sich die beiden im Notariat von Meier in Wohlen. Der FC Wohlen offerierte Stadelmann einen Einjahresvertrag, weil man davon ausging, dass er sich lieber nur für ein Jahr binden wollte.

Doch er fragte nach einem Vertrag über zwei Jahre und bekam ihn auch sofort. «Ich wollte mehr Stabilität und der FC Wohlen ist ein bodenständiger Verein. Die Leute, die hier arbeiten, sind ehrlich und nicht arrogant. Im Fussball gibt es viele arrogante Leute, das missfällt mir. Ich kenne viele Spieler, die, sobald sie Geld haben, zu oft in den Ausgang gehen und das Geld verplempern. So war ich nie.»

Mit 13 Jahren weg von zuhause

Als Stadelmann, der bei Wohlen fast immer auf der rechten Aussenbahn spielt, 2010 bei Lausanne mit der ersten Mannschaft in der Europa-League-Qualifikation spielte, arbeitete er daneben noch im Athleticum, weil das Geld nicht reichte. Zuvor hatte er mit 13 Jahren seine Familie in Moutier verlassen, um in Lausanne spielen zu können. Dort machte er auch eine Lehre als Polymechaniker. Zu Stadelmanns Bescheidenheit passt, dass er nur vorsichtig von der Super League spricht:

«Die Super League ist ein Ziel, aber nicht mein Hauptziel. Das Angebot müsste wirklich gut sein, sonst bleibe ich hier beim FC Wohlen.»

Die Stimmung im Wohler Team sei trotz der 1:4-Niederlage vom vergangenen Montag gegen Schaffhausen sehr gut. Er selbst ist nun in der Position des Vize-Captains hinter Alain Schultz (34). Mit seinen 28 Jahren gehört Stadelmann bereits zu den erfahrensten Spielern: «Ich will die Jungen unterstützen und genau wie Alain ein Vorbild sein.» Das kann er am Samstag gegen Wil demonstrieren. Wie wäre es, gegen seine Ex-Kollegen die Saison-Torpremiere zu feiern? «Ich hatte schöne Erlebnisse in Wil und bin ein Profi. Deshalb wäre es für mich so wie immer.»