Hoffenheim ruft an

Vor zwei Jahren, nach einem Turnier in Deutschland, ruft der Goalietrainer von Bundesligist Hoffenheim an. Hunn folgt der Einladung in eines der modernsten Trainingszentrender Welt – und ist Feuer und Flamme. Für ihn ist klar: «Hier gehe ich hin.» Doch nach Gesprächen mit seinen Eltern, die auf eine Berufslehre als Absicherung pochen, und wegen des unpassenden Bildungsangebots in Deutschland sagt er ab. «Wenn ich mich gut entwickle, ist es möglich, meinen Traum von der Bundesliga auch auf diesem Weg zu erfüllen.» Nun steht Hunn vor dem dritten und letzten Jahr in der Ausbildung zum Automatik-Monteur. Sein Arbeitgeber gibt ihn für alle Trainings und Spiele frei, solange er in der Schule den Notenschnitt von 4,5 nicht unterschreitet.

Berater anstatt Eltern beim ersten Profivertrag

Für die Verhandlung des ersten Profivertrags haben er und seine Eltern einen Berater engagiert, um Fehler zu vermeiden. «Meinen Eltern verdanke ich alles, ihr Leben dreht sich inzwischen um meine Karriere, sie begleiten mich an alle Spiele. Aber Anfang Jahr sagten sie: ‹Nun brauchen wir Profis an unserer Seite.›» Die Familie wählte die Agentur «IFM Sport», die unter anderem die Transfers von Xherdan Shaqiri zu Bayern und Yann Sommer zu Mönchengladbach begleitete.

Noch ist es bei Hunn nicht so weit. Vorerst bekleidet er in Aarau die Rolle des Stellvertreters von Steven Deana. Möglich, dass er im Cup zum Einsatz kommt. Aber: Muss einer wie er nicht regelmässig spielen? «Wegen der Ausbildung kann ich nicht in jedem Training dabei sein, das müsste ich aber als Nummer 1. Wenn der Spielplan es erlaubt, spiele ich in der U21. In einem Jahr kann ich dann voll angreifen.»

Bleibt zu hoffen, dass es mit Hunn endlich wieder ein Eigengewächs zum Aarauer Stammgoalie schafft. Vor ihm gab es etliche hochgelobte Talente, die im Schatten auswärtiger Goalies versauerten. Wer weiss, vielleichthat Roger Geissberger ein besonderes Auge auf «seinen» Lars Hunn ...