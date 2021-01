Fabian Böschs verblüffender Schanzen-Trick

Bei der Vierschanzentournee kämpfen gerade die besten Skispringer der Welt um den Titel. Und was macht der in Lenzburg aufgewachsene Freeskier Fabian Bösch währenddessen? Der denkt sich, er könnte doch einfach mal mit "normalen" Skiern von seiner Heimatschanze in Engelberg springen. Und als ob das nicht schon verrückt genug wäre, setzt er noch einen Double Frontflip drauf...