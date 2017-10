Es läuft die letzte von insgesamt sechs Nachspielminuten. Einstudierte Ballstafetten sind längst der guten, alten Brechstange gewichen. Auch Aaraus Mittelfeldspieler Michaël Perrier wählt die Variante «langer Ball einfach mal in den Strafraum». Und siehe da: Zwischen zwei Winterthurern findet der eingewechselte Alessandro Ciarrocchi sein Glück, springt hoch und legt den Ball mit dem Kopf ins nahe, tiefe Eck. 3:3. Die Erlösung? Riesengross. Der Jubel? Ausufernd.

Und die Erkenntnis? Diese: Geschichte wiederholt sich doch. Wenn auch mit umgekehrter Verteilung von Glück und Unglück. Am 7. August, dritter Spieltag der laufenden Saison, steht es in Winterthur bis in die 94. Minute 1:0 für den FC Aarau, als Silvio mit dem letzten Angriff das 1:1 erzielt. 77 Tage später ist es wieder die Heimmannschaft, dieses Mal der FC Aarau, der zum spätmöglichsten Zeitpunkt den Lohn erhält. Den verdienten Lohn für ein langes Anrennen gegen beinhart spielende Winterthurer, die ihre 3:2-Führung ab der 57. Minute mit allen Mitteln verteidigten.

In der 63. Minute überschreitet Gäste-Verteidiger Guillaume Katz die Grenze des Erlaubten und bringt als hinterster Feldspieler Aarau-Stürmer Patrick Rossini zu Fall. Notbremse, Rote Karte. Die Emotionen im Brügglifeld schwappen über. Winterthurs Goalietrainer Paolo Cesari revanchiert sich für die Pfiffe der Haupttribüne gegen Rotsünder Katz mit dem Mittelfinger. Pech, dass der Vierte Offizielle genau danebensteht – auch Cesari muss auf die Tribüne.

«Ganz wichtig»

Der neutrale Beobachter bekommt an diesem Montagabend einiges geboten. Wer da ist, verlässt das Brügglifeld, in den vergangenen Monaten zu oft Schauplatz von müdem, blutleeren und emotionslosem Gekicke, aufgewühlt und wird sich noch einige Wochen an dieses Spiel erinnern. Sechs Tore, darunter ein Geniestreich von Winterthur-Stürmer Duah, viel Kampf, umstrittene Schiedsrichterentscheide und eben, dieses dramatische Finale.

«Ganz wichtig», sagt Sportchef Sandro, «ganz wichtig, dass wir noch den Ausgleich machen. Der Punkt ist hochverdient.» Und auch Trainer Jurendic verweist auf das Positive an diesem Abend: «Wir haben drei Tore erzielt und grosse Moral bewiesen. Das müssen wir mitnehmen in die nächsten Wochen.»

Trendwende war eingeläutet

Vor dem gestrigen Abend hat Aarau zwei Mal in Folge gewonnen. Die Trendwende war eingeläutet, auch wenn der Aufschwung noch auf wackligen Beinen stand. Wie wacklig, das offenbarte das Spiel gegen Winterthur: Nach dem frühen 1:0 durch Patrick Rossini tritt der FCA zu lässig, ja fast schon arrogant auf.

Die Folge: Zwei blöde Ballverluste führen zum Winterthurer Doppelschlag und vom 1:0 zum 1:2 innert vier Minuten. Die üble Sommergrippe des FC Aarau, als man nach einem Gegentor stets auseinanderfiel, sie ist an diesem kalten Herbstabend plötzlich wieder da.

Pessimisten würden sagen: Reifeprüfung nicht bestanden. Denn auch nach Audinos 2:2 findet der FCA nicht zur Ruhe, sondern lädt den pfeilschnellen Duah zu seinem Sololauf und prächtigen Tor zum 2:3 ein.

Optimisten sagen: Vielleicht ist der FC Aarau noch so instabil wie ein Kartenhaus. Aber immerhin kann sich die Mannschaft mittlerweile so schnell wieder aufrichten, damit das Schlimmste, eine Niederlage, abgewendet wird.