0.01 Punkte. So knapp lagen Fabienne Weber und Nadia Schild vom TV Lenzburg in der Endabrechnung vor dem zweitplatzierten Aerobic-Paar aus Schindellegi. «Unser grosses Ziel vor dem Wettkampf war ein Podestplatz. Dass es ganz nach vorne reicht, gleicht einem wahrgewordenen Traum», fasst die überglückliche Weber ihre Emotionen kurz nach Bekanntgabe der Resultate zusammen.

Die Lenzburgerinnen waren auf der Hauptbühne des Turnfests mit einem neuen Programm angetreten, nachdem sie an den Schweizer Meisterschaften im vergangenen Jahr noch den undankbaren vierten Rang belegt hatten. Ein Programm, das offensichtlich auch bei den Aarauer Wettkampfrichtern auf Anklang stiess und die Maximalnote 5,0 im Programm zur Folge hatte. Einzig bei der Ausführung gab es kleine Abzüge, die sich aber in Grenzen hielten. «Wir waren sehr zufrieden mit unserem Auftritt, die hohe Note hat uns aber doch ein wenig überrascht», so Schild.

Mit dieser übernahm das Paar am frühen Nachmittag denkbar knapp die Führung, die sie nach langem Zittern bis zum Schluss behielt. Als der Triumph feststand, war die Erleichterung und die Freude über den Erfolg spür- und hörbar. «Bei einem Fest zu gewinnen, das nur alle sechs Jahre stattfindet ist sehr speziell.»

Der Eindruck täuscht

Schon rund zwei Stunden zuvor sorgte ein anderes Aargauer Aerobic-Team für Aufsehen. Die amtierenden Schweizer Meisterinnen der Kategorie 3er-5er-Teams Anja Grenacher, Michèle Keller, Desirée Müller und Sandra Steffen vom TV Eien-Kleindöttingen stapeln vor ihrem Auftritt tief: «Wir wollen in erster Linie einen guten Durchgang turnen, aber ein Podestplatz wäre schon schön», so die Teamälteste Anja Grenacher. Doch: «Die Vorbereitung lief alles andere als optimal und wir konnten nur sehr reduziert trainieren.»

Der darauffolgende Auftritt vor zahlreich mitgereisten Fans ist dann auch nicht ganz fehlerfrei: «Ganz zufrieden sind wir nicht, da waren einige kleine Patzer dabei. Mal schauen, ob es ganz nach vorne reicht.» Als die Wettkampfrichter ihr Urteil fällen, macht sich leise Enttäuschung breit: «Das dürfte nicht nach ganz vorne reichen.» Doch der Eindruck täuscht. Die Schweizer Meisterinnen der beiden letzten Jahre triumphieren auch am Eidgenössischen.