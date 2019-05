"Der Verwaltungsrat empfiehlt den Aktionären nun, mit der Wahl von Philipp Bonorand aus Aarau als zukünftiger Nachfolger von Alfred Schmid ein Zeichen für die Zukunft und Kontinuität des Fussballclubs zu setzen", schreibt der FC Aarau in einer Medienmitteilung. "Die Wahl des neuen Präsidenten soll in einem Jahr an der Generalversammlung vom Juni 2020 erfolgen."

"Ich bin ein sehr grosser Fan des FC Aarau", sagt er im Video-Interview mit der AZ und fügt an, dass er dies schon als kleiner Bub war. "Es brennt in mir, was den FC Aarau betrifft." Als Unternehmer, der zwei Firmen führt, habe er "die nötigen Voraussetzungen, um ein Fussballunternehmen in dieser Grösse zu leiten".

Bewusst habe man eine Übergangsphase vereinbart. Ein Jahr lang wird Bonorand einen Einblick erhalten. Befragt zur aktuellen sportlichen Situation sagt er, dass er bei der Eiseskälte gegen Lausanne (3:0-Sieg) schon mitgefiebert habe. Das werde er auch weiterhin tun. "Ich hoffe natürlich, dass wir die Barrage erreichen. Und dann ist alles offen."

Kein Unbekannter beim FC Aarau

Für die Saison 2019/20 stellen sich Alfred Schmid und Roger Geissberger auf Wunsch des designierten Präsidenten nochmals zur Verfügung, Philipp Bonorand soll den Verwaltungsrat bereits als Co-Vizepräsident ergänzen.

Philipp Bonorand ist beim FC Aarau kein Unbekannter. Der 38-jährige Aarauer Unternehmer war bereits in den Jahren 2000 bis 2008 in verschiedenen Funktionen für die FC Aarau AG und den Verein FC Aarau 1902 tätig.

Als Mitglied der ersten Geschäftsleitung der im Januar 2003 neugegründeten FC Aarau AG erhielt er während mehreren Jahren einen tiefergehenden Einblick in das Tagesgeschäft und die Strukturen eines Fussballclubs.

Bonorand ist FC-Aarau-Fan seit Kindertagen. Dem Verein blieb er auch nach seinem Austritt "stark verbunden", schreibt der Verein.

Bonorand war zudem während sechs Jahren Einwohnerrat der Stadt Aarau. Als Unternehmer und Arbeitgeber von rund hundert Mitarbeitenden bringe er "das notwendige Rüstzeug für die Leitung eines Fussball-Unternehmens in Grösse des FC Aarau mit".