Die Aarauer waren in der ersten Hälfte zweimal sehr nahe am Führungstreffer gestanden: Einmal lag das Leder sogar schon im Netz, aber der Treffer von Petar Misic wurde aufgrund einer vermeintlichen Abseitsstellung fälscherlichweise annulliert (17.). Kurz vor der Pause kamen die Schützlinge von Cheftrainer Patrick Rahmen zu einer Doppelchance: Zuerst scheiterte Markus Neumayr frei vor GC-Keeper Mirko Salvi, dann sah Marco Schneuwly seinen Nachschuss von Verteidiger Aleksandar Cvetkovic auf der Torlinie abgewehrt. Die Grasshoppers wurden vor der Pause nur einmal gefährlich, als Roberto Alves seinen Abschluss an der Querlatte setzte.

In der 50. Minute ging der Super-League-Absteiger nach einem Eckball von der rechten Seite durch einen Kopfstoss von Marko Basic in Führung. Als Nassim Ben Khalifa rund zehn Minuten in ähnlicher Manier auf 2:0 erhöhte, schien eine Vorentscheidung im fast ausverkauften Brügglifeld gefallen. Aber Aarau kämpfte sich mit einer beherzten Leistung zurück ins Spiel - mit einem Flachschuss aus halblinker Position sorgte Captain Elsad Zverotic für heimische Jubelstürme (65.). Am Ende fehlte nur wenig, um dem Schweizer Rekordmeister einen ersten Punktverlust in der laufenden Saison zuzufügen, aber der Kopfball des eingewechselten Yvan Alounga landete nur an der Latte (76.), sodass GC auch sein drittes Saisonspiel mit einem Tor Unterschied gewann.