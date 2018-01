Nach der Schlusssirene gab es in der Aarauer Schachenhalle kein Halten mehr: Spieler und Staff-Mitglieder lagen sich in den Armen und liessen sich von der überwiegenden Mehrheit der 1085 Zuschauer feiern. Der HSC Suhr Aarau hatte soeben zum zweiten Mal im zweiten Anlauf nach dem Aufstieg in die NLA den Sprung in die Finalrunde geschafft. 34 Tage ist das nun her.

Nach einer ausgiebigen Feier und einer Pause über den Jahreswechsel hat das Team von Trainer Misha Kaufmann vorletzte Woche das Training wieder aufgenommen.«Wir haben noch nicht so richtig in die Vorbereitung gefunden», sagt Kaufmann.

Der 33-Jährige musste in den vergangenen Tagenimmer wieder auf Spieler verzichten: Einige waren mit der Nationalmannschaft unterwegs, andere wurden von der Grippe flachgelegt und Martin Slaninka fehlte verletzt. «So konnten wir nie in Vollbestand trainieren, bisher kommen wir nur schleppend voran.»

Dementsprechend hinkt man beim HSC dem auf den Beginn der Finalrunde ausgerichteten Fahrplan etwas hinterher. «Natürlich sind wir noch nicht so weit wie erhofft.» Das erste Highlight im neuen Jahr steht an diesem Wochenende vor der Tür: der Alpe Adria Cup.

Turniersieg als Motivationsspritze

Für diesen qualifizieren sich jeweils die fünft- und sechstplatzierten Teams der Vorsaison aus den höchsten Ligen der Schweiz, Italiens, Österreichs und Sloweniens. «Das Turnier wird ein guter Gradmesser für uns», sagt Kaufmann, der das Auftaktspiel gegen Kelag Ferlach (AUT) als machbare Aufgabe deklariert.

«So können wir ins Turnier reinkommen und uns im Verlauf steigern. Das Ziel ist der Turniersieg – wir kennen alle Gegner, haben alle schon besiegt. Dementsprechend ambitioniert gehen wir in das Turnier.»