Challenge League ist das Mindestziel: Social-Media-Star will alten Traum verwirklichen

Es ist ein spezieller Moment, der sich Anfang Dezember auf dem Rasen im Aarauer Brügglifeld abspielt. Cuba – so wird er von Freunden und Fans genannt– dreht sein neustes Video «100 Bälle Challenge» in seiner alten Heimat. «Das war für mich schon emotional, hier habe ich einst von einer grossen Karriere geträumt», erklärt der Aarauer.

Ernährungsumstellung soll alten Traum ermöglichen

Die neue Hoffnung lässt auch wieder einen alten Traum aufkommen: Profifussball. Cuba will es unbedingt noch einmal wissen. Durch einen Freund heuert er beim FC Windisch in der 3. Liga an. Zwei Monate ­später kommt bereits der Wechsel zum FC Thalwil (1. Liga Classic). Die Kamera ist dabei sein stetiger Wegbegleiter. Seine 440'000 Youtube-Follower kriegen in der Serie «Road to Liga 1» immer wieder Einblicke in Cubas Alltag im Schweizer Amateurfussball.