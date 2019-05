Die Beach-Soccer-Spitzenteams BSC Havana Shots Aargau und Grasshoppers Club Zürich treten am Eröffnungstag des Eidgenössischen Turnfests in Aarau zu einem Showmatch an. Mit von der Partie sind auch einige Nationalspieler. Stattfinden wird der Match in der neuen Beacharena im Schachen.