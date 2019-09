Es ist drei Uhr morgens, also eigentlich noch mitten in der Nacht, als der Wecker von Marvin Lier am Montagmorgen klingelt. Dem 27-jährigen Aargauer fällt das Aufstehen dennoch leicht. Logisch, wenn einen das grösste Abenteuer der bisherigen Karriere erwartet: ein Engagement in der Bundesliga. Und das nicht bei irgendeinem Klub, sondern bei der SG Flensburg-Handewitt, dem amtierenden deutscher Meister.

Noch am späten Sonntagnachmittag steht Lier, mit 233 Toren NLA-Topskorer der Saison 2018/19, in der Winterthurer AXA Arena auf der Platte und bestreitet mit seinem Klub Pfadi Winterthur das Spitzenspiel gegen den HC Kriens-Luzern. Der Aargauer in Zürcher Diensten hat mit vier Treffern seinen Anteil am 33:31-Sieg, der Pfadi an die Tabellenspitze der NLA bringt.

Emotionaler Abschied in Winterthur

Knapp zwölf Stunden später sitzt Lier bereits im Flugzeug nach Hamburg. «Der Abschied von den Teamkollegen war sehr emotional. Es ist unglaublich, wie sich die Jungs für mich gefreut haben», sagt Lier, als ihn die «Aargauer Zeitung» auf dem Weg vom Flughafen Hamburg an seine neue Wirkungsstätte erreicht. Am Montagmittag absolviert er die medizinischen Checks und wenige Stunden danach unterschreibt er einen Vertrag bis Ende Jahr.