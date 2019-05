Sechs Jahre lang haben die Servette-Fans auf die Rückkehr ihres Vereins in die höchste Spielklasse gewartet. Wohin mit all den Emotionen? Warten geht nicht mehr – also ab auf den Rasen im Stade de Genève! Doch die Partie gegen Lausanne ist noch nicht abgepfiffen. Hektik pur bei den Servette-Verantwortlichen! Der Stadionspeaker scheucht die Massen zurück auf die Tribünen, warnt vor einem Spielabbruch. Doch der Aargauer Schiedsrichter Fedayi San hat ein Einsehen, er lässt Milde walten, pfeift wenige Minuten später wieder an und dann, um 22.05 Uhr, ist es amtlich: Genf ist zurück in der Super League, die über 20 000 Zuschauer verwandeln das Stade de Genève in ein Tollhaus. 196 Kilometer nordöstlich, in Aarau, dürfte im einem oder anderen Haushalt mit FCA-Fans auch noch ein Fläschchen aufgemacht worden sein. Die Niederlage von Lausanne bedeutet nämlich: Der FC Aarau liegt nach Verlustpunkten vor den Waadtländern und kann ab sofort aus eigener Kraft die Barrage erreichen. Der erste Schritt dahin wäre ein Sieg am Samstagabend in Schaffhausen. Die Vorzeichen stehen schon mal gut: Gegen Schaffhausen nämlich hat Aarau in dieser Saison alle drei bisherigen Duelle gewonnen.

Eines ist klar: Motivieren muss FCA-Trainer Patrick Rahmen nun keinen seiner Spieler mehr. Direkt nach dem Schlusspfiff in Genf sagt er zur «Schweiz am Wochenende»: «Unsere Ausgangslage ist durch den Servette-Sieg noch besser geworden, jetzt wollen wir natürlich mit aller Macht in die Barrage und werden alles dafür tun.» Gleichzeitig warnt Rahmen vor verfrühter Euphorie: «So, wie ich nach einem Lausanne-Sieg in Genf nicht in Tränen ausgebrochen wäre, veranstalte ich nun auch keine Jubelstürme. Wir haben noch vier Spiele vor uns. Und die Champions-League-Spiele in dieser Woche haben deutlich gezeigt, wie unberechenbar der Fussball ist. Wir tun am besten daran, den Fokus auf das nächste Spiel zu legen und nichts an den Abläufen zu ändern, mit denen wir in den vergangenen Wochen Erfolg hatten.»