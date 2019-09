Armin Scheurer († 1945), der gelernte Schreiner aus einfachen Verhältnissen, begann 1945 in Magglingen als Platzwart. Seine sportliche Karriere erscheint aus heutiger Optik verrückt. Scheuer, mit dem Übernamen «Senn von Magglingen», wurde Sportlehrer in Magglingen. Als Leichtathlet gewann er 15 Schweizer-Meister- Titel, nahm im Zehnkampf und im Stabhochsprung zweimal an einer EM teil. Auch im Dreisprung hielt er den nationalen Rekord. 1947 und 1951 war er zudem Eidgenössischer Turnfestsieger. 1950 wurde er Schweizer Sportler des Jahres. Von 1962 bis 1972 war das Multitalent Nationaltrainer der Leichtathleten. Auch im Fussball machte Scheurer Karriere: Während der Kriegszeit als Torhüter des FC Grenchen (Vizemeister NLA), 1947 gewann er als Mittelstürmer den Titel mit dem FC Biel, 1958 stieg er als Spielertrainer mit dem FC Aarau in die NLB auf.

Jack Günthard – der Vorturner der Nation – 1965–1985

Sein Name ist unverrückbar an Magglingen gekoppelt: Jakob «Jack» Günthard († 2016) prägte wie kein anderer die Geschichte des Schweizer Turnsports. Er war Olympiasieger am Reck (1952), Europameister am Barren und am Reck (1957), hatte später im Schweizer Fernsehen eine eigene Sendung. Ab 1965 war Günthard in Magglingen Chefsportlehrer der Sportschule. In dieser Funktion war der Zürcher Wegbereiter des modernen Spitzensports in der Schweiz.