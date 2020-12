Wenn der gegnerische ­Keeper so hält, ist es immer schwierig. Egal, ob du gegen Fidschi oder Schweden spielst.

Karl Freshner sagte mir einst: ‹Wenn du noch einmal so über einen Sprung fährst, knalle ich dich mit der Luftpistole ab.›

Wir vermissen dich bereits, Bruder. Ruhe in Frieden.

Andy Reid , Trainer der Kansas City Chiefs, will sich nach dem lang ersehnten ersten Super-Bowl-Titel etwas gönnen.

Wir waren Opfer dieser Hamsterkäufe. Helianes Lieblingsdose, weisse Bohnen in Tomatensauce, war restlos ausverkauft. Sie musste sich mit Erbsli begnügen.

Die Spieler verdienen etwa so viel, wie zwei Krankenschwestern – ohne etwas zu tun.

In dieser Zeit gibt es Dinge, die grösser und wichtiger sind als der Sport.

Ich bin ein Kart? Okay, aber ein Weltmeister-Kart!

Ich habe keinen Kraftraum daheim. Aber gut – in dem bin ich sonst auch nicht, das macht jetzt also keinen grossen Unterschied.

Es muss kein Tennis-Spieler hungern. Ich sehe nicht ein, warum ich solchen Leuten Geld schenken sollte. Ich spende lieber an Leute oder Institutionen, die es wirklich brauchen.

Nati-Captain Lia Wälti , die bei Arsenal spielt, plädiert nach über zwei Monaten Unterbruch in der englischen Women’s Super League in den Diskussionen um Geisterspiele und Saisonabbruch auf ein vorzeitiges Ende der Spielzeit.

Der italienische Verteidiger Giorgio Chiellini erzählt in seiner Autobiografie, wie er und seine Mitspieler bei Juventus Turin mit der Rauchsucht ihres Trainers Maurizio Sarri umgehen.

Roger Federer hat aufgrund der Coronakrise seit geraumer Zeit keinen Schläger in der Hand gehalten. Dass ihm das aber keinerlei Kopfzerbrechen bereitet, erklärt er in einem Online-Gespräch mit Ex-Konkurrent Gustavo Kuerten.

Der Schweizer NBA-Basketballer Thabo Sefolosha zu den Protesten gegen Polizeigewalt gegen ­Schwarze in den USA. 2015 war er vor einem Nachtclub in New York City selber Opfer davon geworden.

Woche 24