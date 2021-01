(frh) Der Schweizer Nationalspieler Remo Freuler zieht mit seinem Klub Atalanta Bergamo in die nächste Runde der Coppa Italia ein. Im Achtelfinal gewinnen die Lombarden mit 3:1 gegen die Sarden von Cagliari Calcio. Die Tore für Atalanta schiessen Miranchuk, Muriel und Suttalo, für Cagliari gleicht Sottil zwischenzeitlich aus. Freuler steht in der Anfangsformation und wird in der 75. Minute ausgewechselt.

Im Viertelfinal trifft Atalanta auf den Sieger des Duells zwischen Parma und Lazio Rom.