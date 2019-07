Roger Federer: Von Schnecken, Wellen und Wein

Nichts ist bei Roger Federer so, wie es in den letzten Jahren gewesen war. Er spielt auf Sand, erreicht in Paris die Halbfinals, verzichtet auf Stuttgart, feiert in Halle aber seinen 10. Titel und rückt in der Setzliste für Wimbledon vor Rafael Nadal auf Platz 2 hinter Titelverteidiger Novak Djokovic, obwohl er in der Weltrangliste deutlich hinter dem Spanier liegt. Das sorgt 16 Tage vor ihrem Duell für Unstimmigkeiten und hitzige Diskussionen. Federer lässt sich nicht darauf ein, sagt: «Wer das Turnier gewinnen will, muss jeden schlagen.» Die Regel belohne jene, die oft und gut auf Rasen spielen würden. Und es seit ja nicht so, dass diese erst seit gestern gültig sei. Bereits seit 2002 wird die Setzliste so erstellt.

Sein Start verläuft harzig. Gegen Lloyd Harris verliert er den ersten Satz. «Meine Beine fühlten sich an, als seien sie gefroren», sagt Federer. Ob der Platz langsamer sei als in den Jahren zuvor, wird heftig diskutiert. Federer sagt dazu: «Das habe ich mich auch gefragt. Aber vielleicht bin auch ich es, der sich wie eine Schnecke bewegt hat.» Auch dieser Diskussion kann der Baselbieter wenig abgewinnen. «Beim Rasen ist es wie beim Wein, es ist nicht in jedem Jahr gleich.» In der zweiten Runde gewinnt er auf Court 1 – und damit dort, wo er im Vorjahr als Titelverteidiger nach einer 2:0-Satzführung und Matchball in den Viertelfinals am Südafrikaner Kevin Anderson gescheitert war.

Nachtessen mit Rivale Rafael Nadal

Federer ist nun im Turnier, für anderes bleibt keine Zeit. «Ich muss schauen, dass ich zur Ruhe komme, und verbringe viel Zeit im Garten und mit den Kindern», sagt er nach dem Sieg gegen Lucas Pouille. In der Woche vor Wimbledon war er noch in London an einer Hochzeit – und zum Essen mit seinem Laver-Cup-Team, zu dem auch Rafael Nadal gehört. Der totale Fokus – er zahlt sich aus. Gegen Matteo Berrettini feiert Federer seinen 185. Sieg auf Rasen - Rekord. Sein bestes Spiel seit Monaten, befindet Federer. «Dieses Gefühl, dass alles, was du machst, funktioniert, ist nicht zu übertreffen. Alles war rosa, alles happy.» Auf dem Centre Court, und das ist in Wimbledon äusserst selten, geht die Welle durchs Rund. Ganz zur Freude der Söhne, Leo und Lenny.