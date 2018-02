Der Bund und die Kantone haben beschlossen, die Sport-Fördergelder ab 2018 zu erhöhen. Diese Entwicklung ist wichtig. Ralph Stöckli, Delegationsleiter des Schweizer Teams in Südkorea, sagt: «Der Schnellzug aus Asien nimmt Fahrt auf.» In Südkorea gewann der Gastgeber 17 Medaillen. Vor vier Jahren waren es noch 8. Eine ähnliche Entwicklung erwartet er in China, wo in vier Jahren die Olympischen Winterspiele stattfinden.

Weitere finanzielle Mittel werden nötig sein, um nur schon in den Schweizer Kernsportarten auf Dauer erfolgreich zu bleiben. Will die Schweiz im Medaillenspiegel (Rang 8 in Pyeongchang) hingegen weiter nach vorne, müssten sogar Sportarten wie Shorttrack und Eisschnelllauf, in denen es sehr viele Wettbewerbe gibt, forciert werden. Doch es ist kaum der richtige Weg, nun sämtliche Fördergelder in den Bau einer Eisschnelllaufhalle zu stecken.

Die Schweizer Delegation muss nicht überall gut sein. Es reicht, die Tradition fortzusetzen und dort zu fördern, wo Potenzial vorhanden ist. So haben die Skifahrerinnen und Skifahrer in Südkorea sieben Medaillen gewonnen und damit so viele wie nie mehr seit 1988 (11). Darum abschliessend noch einmal die Frage: Ist der Schweizer Wintersport besser als jemals zuvor? Ja, weil er so professionell ist wie niemals zuvor. Doch Fortschritt erlaubt keine Pausen.