Wespenspray verursacht Glimmbrand — Feuerwehreinsatz und mehrere tausend Franken Schaden

Am Samstagabend kam es um circa 22 Uhr bei der Besenbeiz Remel in Kleinlützel zu einem Glimmbrand. Dies, nachdem eine Person Wespenspray durch ein Loch in die Holzfassade gesprüht hatte. Aus noch zu klärenden Gründen konnte sich der Spray entzünden, was folglich in der Zwischenwand zu einem Glimmbrand geführt hat.

Bis zum Eintreffen der aufgebotenen Feuerwehren wurde der Brand mittels Feuerlöscher bekämpft und folglich durch Angehörige der Feuerwehren Kleinlützel, Chall, Liesberg und Laufen vollständig gelöscht. Am Gebäude entstand ein Schaden von einigen 1 000 Franken. (kps)

