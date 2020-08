Gefährlich: Unbekannte spannen mehrere Drähte über Waldweg

Wer tut so etwas? Am Freitagvormittag entdeckte ein Mann auf einem von Joggern und Bikern rege benützten Waldweg in Metzerlen-Mariastein gespannte Drähte. Eine Gefahr für Mensch und auch Tier.

Der Passant alarmierte die Polizei. Diese nahm sofort einen Augenschein vor Ort und konnte im Bereich Heulenhof, nahe der Schweiz-Französischen Grenze mehrere gespannte Metalldrähte feststellen. Unbekannte hatten sie auf unterschiedlichen Höhen über den Weg gespannt, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt.

Die Drähte wurden umgehend entfernt.