Auto kommt von Strasse ab und prallt in Baum

Am Donnerstag, um zirka 7.40 Uhr, fuhr ein Automobilist auf der schneebedeckten Challstrasse in Metzerlen in Richtung Passhöhe. Auf der rutschigen Fahrbahn verlor er plötzlich die Kontrolle über das Auto und kam rechts von der Fahrbahn ab.

Das Auto rutschte die abfallende Böschung hinunter, wo es nach zirka 20 Meter in einen Baum prallte.

Beim Aufprall zog sich der Fahrzeuglenker mittelschwere Verletzungen zu. Er musste ins Spital gebracht werden. Das Unfallauto musste durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden. (pks)

Die Polizeibilder vom Januar 2021: