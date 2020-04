Zum Selbstunfall kommt es am Samstagabend in einer Rechtskurve auf der Gempenstrasse von Nuglar in Richtung Gempen. Wie die Kantonspolizei Solothurn in einer Mitteilung schreibt, konnten sich die beiden Insassen selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und blieben weitgehend unverletzt.

Ein Alkoholtest ergab beim Fahrer einen Wert von 0,4 mg/l. Die Polizei nahm dem Lenker den Führerschein ab, der Lieferwagen wurde abgeschleppt.

