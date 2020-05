Zwölf Coronafälle und spezieller Todesfall: So lautet die Bilanz vom Ärztehaus mit dem Corona-Container

Anfang März berichtete diese Zeitung, dass beim Ärztehaus in Balsthal ein Container für Coronatests steht. Wie hat sich die Situation in diesen zwei Monaten im Bezirk Thal entwickelt, was für eine Bilanz kann gezogen werden?

«Der Kanton Solothurn gehört zu den Kantonen, die am wenigsten vom Virus betroffen sind. Trotzdem ist der Container immer noch an Ort und Stelle», sagt Claudio Cahenzli, Arzt und Präsident des Ärztehauses in Balsthal auf Anfrage. «Es finden dort weiterhin Tests statt, damit Patienten mit Beschwerden nicht direkt in die Praxis kommen, sondern erst, wenn der Coronatest negativ ausgefallen ist», sagt Cahenzli. Bis mindestens Ende Mai soll der Container noch vor dem Ärztehaus stehen, was danach kommt, darüber wird mit dem Sanitätsverein Balsthal, den früheren Samariterverein Balsthal, noch diskutiert. «Seit Anfang März haben wir im Container rund 230 Tests an Patienten durchgeführt, wovon zwölf positiv auf das Virus getestet wurden», sagt der leitende Arzt.

Für Cahenzli sind die Zahlen in einem moderaten Rahmen und widerspiegeln die allgemeine Coronalage im Kanton Solothurn. Die Frage weshalb es im Kanton Solothurn verhältnismässig wenige Coronafälle gab, kann der Präsident des Ärztehauses nicht genau beantworten. «Ich gehe davon aus, dass es einen Unterschied zwischen den Städten und den Dörfern gibt, beweisen kann ich das allerdings nicht.» Ein anderer Grund, der für die niedrige Rate an Erkrankten spricht, sei die Lage des Kantons. «Es ist ja eher ein kleiner Kanton, der ausserdem weit weg von den grossen Hotspots wie der Westschweiz, Basel, dem Tessin oder Graubünden ist, von dem her sind wir in einer privilegierten Lage.» Im Falle von Graubünden, genauer gesagt im Engadin oder im Tessin war die Nähe zum benachbarten und früher betroffenen Italien ein wichtiger Faktor für die hohe Rate an Infizierten.