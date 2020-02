Wolfwil rückt näher ans Mittelmeer: Am diesjährigen Umzug beschäftige auch das Klima

Wie schaut die Fasnacht aus, wenn das Kommitee wie in Wolfwil das Motto: «Mach was wottsch» ausruft? Ziemlich bunt. Und ein bisschen politisch. Die Fasnachtszünfte legten sich auch für den diesjährigen Gäuer Umzug ins Zeug. Elf grosse Wagen beinhaltete der 28 Nummern starke Umzug und weil im Dorfkern derart reger Betrieb herrschte, wollten die Wagen den Cortège fast nicht verlassen wie es schien. Entsprechend langsam ging es voran; die zahlreich gekommenen Gäste konnten den Umzug so geschlagene zwei Stunden lang auskosten.

Um mit den politischen Statements zu beginnen: Greta hier, Greta dort. Die Klimaaktivistin aus Schweden und mit ihr der Klimawandel waren in der Sparte Politik heuer das dominierende Thema. Besonders augenfällig setzte sich die Sänf Duube Zunft aus Neuendorf mit dem Klimawandel auseinander. Das Schild vorneweg kündigte an, was dahinter folgen würde. Eine Imitation des mittlerweile weltberühmten Exempels von Greta Thungerg mit der Aufschrift: «Skolstreik för Klimatet». Aus den Boxen dröhnte «Jajaja Greta, wir fliegen nicht mehr nach Kreta, wir bleiben lieber daheim.» Und die recyclete Baumhütte war mit Sprüchen gesäumt. «Die Erde kocht vor Wut» oder «Fällt Entscheidungen, nicht Bäume.» Eine recyclete Baumhütte. Auch der Turnverein Wolfwil befasste sich mit dem Klimawandel. In Skikleider verpackt, begaben sie sich auf die Suche nach Schnee und fanden in einer eigens eingerichteten Rampe eine humoristische Antwort. Die Konkordia Wolfwil zeichnete derweil ein futuristisches Bild und scheint sich bereits mit dem Klimawandel und dessen Folgen abgefunden zu haben. «Wolfwil in 30 Jahren», lautete ihr Motto, rund um den mit mediterraner Vegetation verkleideten Wagen. Mit dem Spruch «Der Pegel steigt», liess sie die «MSC Konkordia», ein Segelschiff, folgen.