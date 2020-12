Wegen Corona ist eine Budgetierung für das nächste Jahr äusserst schwierig

Neben den üblichen Schutzmassnahmen gegen das Coronavirus müssen erneut weitere Einschränkungen in Kauf genommen werden. Die Gemeindebehörden von Neuendorf bitten die Bevölkerung, sich an die Vorgaben und Empfehlungen des Bundesamtes für Gesundheit zu halten.

Auch konnten wieder zwei neue Lernende begrüsst werden. So durfte im Gemeindehaus Selina Baumgartner als lernende Kauffrau willkommen geheissen werden, und das Team im Werkhof hat Noah Kyburz als lernenden Fachmann Betriebsunterhalt in seinen Kreis aufgenommen.

Wer in den vergangenen Monaten mit der Bauverwaltung zu tun hatte, konnte bereits Alejandro Castañal Bouso kennen lernen. Er hat am 1. Juni 2020 seine Stelle als neuer Bauverwalter angetreten.

In der Investitionsrechnung stehen Nettoinvestitionen von gesamthaft 376'000 Franken an. (Primarschule: EDV Hard- und Software; Dorfhalle: Sanierung Duschen/WC Lehrer 2. Etappe (wurde im 2020 nicht ausgeführt); Kantonsstrasse: Strassensanierung Industrie-, Güter-, Neustrasse Ortsplanungsrevision, Nutzungspläne Phase 4).

Das vom Kanton erlassene «Cocon»-Prinzip in der Schule wird konsequent durchgesetzt. Während der Unterrichtszeiten steht das Schulareal, inklusive Dorfhalle, ausschliesslich der Schule zur Verfügung. Auswärtige, also auch Eltern, dürfen ohne Einladung der Schulleitung oder Lehrerschaft die Räume nicht betreten. Die Dorfhalle kann gemäss den vom Kanton am 8. Dezember 2020 erlassenen verschärften Regeln den lokalen Vereinen ab 11. Dezember nicht mehr zugänglich gemacht werden. (cbn)

Die SBB-Tageskarten werden abgeschafft

Seit vielen Jahren konnten von der Bevölkerung bei der Gemeinde vergünstigte SBB-Tageskarten bezogen werden. Aufgrund der in den letzten Jahren stetig zurückgegangenen Nutzung und des daraus immer grösser gewordenen Defizits hat der Gemeinderat beschlossen, den Bezug der SBB-Tageskarten per 7. Dezember 2020 (Ablauf des Abonnements) einzustellen. Eine Wiedereinführung in der bisherigen oder in einer ähnlichen Form wird zu einem späteren Zeitpunkt erneut geprüft.