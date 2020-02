Volles Rohr in Welschenrohr: Start mit der Chessleten im Dorf

Mit einem Böllerschuss fing am Mittwochabend auch in Welschenrohr die Fasnacht mit der Kinderchesslette an. Zahlreiche Familien und Kinder nahmen am Umzug teil. Voran mit Umzugschef Frank Bielmeier ging die weiss eingekeideten Fasnachtsschar zuerst lärmend und tösend der Hauptstrasse entlang und dann von Kirche zu Kirche bis zum Restaurant Kreuz. Dort wurde der Lärmpegel wieder auf Stillstand reduziert, denn jetzt gab es für alle Teilnehmenr noch Wienerli mit Brot. (pl)