Velofahrer bei Kollision mit Auto schwer verletzt

Als ein 21-jähriger Autofahrer am Samstagmittag in Oensingen vom Landiparkplatz in die Aeussere Klus einbiegen wollte, kam es zu einer Kollision mit einem Fahrrad. Der 53-jährige Fahrradlenker erlitt dabei schwere Verletzungen. Er wurde nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort mit der Ambulanz in ein Spital gebracht.

Der Lenker des Autos blieb unverletzt. Im Bereich der Unfallstelle kam es zu Verkehrsbehinderungen. Wie es zu dem Unfall genau kam ist derzeit noch unklar.

Die aktuellen Polizeibilder: