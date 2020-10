Transport mit Null Emissionen: Zwei Solothurner Unternehmen wollen in Zukunft mit Wasserstoff ausliefern

Der Präsident der Solothurner Sektion des Nutzfahrzeugverbands ASTAG und SVP-Nationalrat Christian Imark begrüsst die Entwicklung in der Solothurner Transportindustrie. «Die Immatrikulation von Lastwagen mit alternativen Antrieben ist sehr erfreulich», schreibt er auf Anfrage. Er sei überzeugt, dass der Pioniergeist dieser Solothurner Unternehmen sowohl für sie selbst als auch für andere Unternehmen einen grossen Mehrwert mit sich bringen wird. «Ich bin der festen Überzeugung, dass die Wasserstoff-Technologie – gerade im Bereich des Schwerverkehrs – in Zukunft eine wichtige Rolle übernehmen wird. Elektrofahrzeuge haben ihren Durchbruch im Personenverkehr und eher bei Kurzstrecken, bei schweren Fahrzeugen und Langstrecken braucht es Alternativen.» Er sieht in der Entwicklung ein Argument gegen das CO2-Gesetz, wogegen unter anderem auch die ASTAG das Referendum ergreift. «Die Investitionstätigkeit der Schweizer Wirtschaft, des Transportwesens und der Bevölkerung in saubere Technologien ist der Beweis, dass es keine übertriebene staatliche Bürokratie und zusätzlichen Steuern und Abgaben in Form des neuen CO2-Gesetzes braucht», so Imark. (gue)