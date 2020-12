Statt 80 nur 40 Personen: Reduzierte Belegung in der Asylunterkunft soll das Risiko einer Ansteckung mindern

Das Mehrfamilienhaus in Oberbuchsiten sieht aus, als ob es in den vergangenen 50 Jahren keine ernsthafte Renovation erlebt hätte. Obwohl in der freien Wohnung schon bald eine neue Familie einziehen dürfte, hat es Flecken an den Wänden. Die leere Wohnung ist spartanisch eingerichtet und die Matratzen auf den Betten, die eher als Pritschen zu bezeichnen sind, sehen dünn und durchgelegen aus.

«Es ist eine zweckmässige Unterkunft.» So beschreibt Alain Hervouêt, der innerhalb des kantonalen Amtes für Soziale Sicherheit (ASO) für Unterbringung und Betreuung der Asylsuchenden zuständig ist, den Zustand der Wohnungen. Beim Zentrum für Asylsuchende Oberbuchsiten, wie die Institution offiziell heisst, kommt jedenfalls kein Besucher auf den Gedanken, dass hier die Menschen, die in der Schweiz um Schutz bitten, besser behandelt würden als andere Einwohner unseres Landes, die ihren Lebensunterhalt nicht selber verdienen können und etwa auf Sozialhilfe angewiesen sind.

Konkret bedeutet das, dass grössere Familien weiterhin zusammen in einer der insgesamt zwölf Wohnungen leben dürfen, dass aber höchstens noch drei alleinstehende Asylsuchende zusammen untergebracht werden. «Doppelstockbetten gibt es nun bei uns keine mehr», sagt Hervouêt.

Betrieben wird die Unterkunft in Oberbuchsiten nicht durch den Kanton selber, sondern durch die schweizweit mit rund 800 Mitarbeitern tätige Firma ORS, die sich seit 1992 auf die Unterbringung, Betreuung, Sozialberatung und Integration von geflüchteten und asylsuchenden Personen spezialisiert hat. Lutz Hahn, Kommunikationsverantwortlicher der Firma ORS, beschreibt die Aufgabe so: «Wir haben einen ganz klar festgeschriebenen Auftrag. Die Unterkünfte gehören dem Kanton und wir übernehmen die Betreuung der Asylsuchenden im Mandat, aber wir haben keinen Einfluss auf die Verfahren.»

«Die Personen werden uns durch den Bund zugewiesen», erklärt Hervouêt. «Seit der Asylreform sollen die Leute maximal 140 Tage in den Bundeszentren bleiben. In dieser Zeit muss der Bund über den Status entscheiden. Künftig sollen nur noch die Personen an die Kantone überwiesen werden, die auch eine Perspektive besitzen, in der Schweiz bleiben zu dürfen», ergänzt Hahn. Man befinde sich noch in einer Übergangsphase.

Die Betreuung im Durchgangszentrum soll es den Asylsuchenden erleichtern, sich in der Schweiz zurechtzufinden. Hervouêt spricht von einem «Zweiphasenmodell»: «Während der ersten drei Monate vermitteln wir hier den Bewohnern die grundlegenden Kenntnisse darüber, wie man sich in der Schweiz verhält. Asylsuchende, deren Status als Flüchtlinge anerkannt wurde oder die vorläufig aufgenommen werden, leiten wir dann nach einem Verteilschlüssel an die Gemeinden in den verschiedenen Sozialregionen weiter.»

Man lege in Oberbuchsiten ein spezielles Augenmerk auf die unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden. «Diese brauchen eine besondere Betreuung. Wir helfen ihnen bei der schulischen Bildung und Integration», sagt der Verantwortliche vom ASO. Das habe sich auch mit der Pandemie nicht geändert. «Sie dürfen weiterhin die Schule sowie die Deutschkurse im Zen­trum für Ausbildung und Betreuung besuchen.»

Wegen der weltweiten Grenzschliessungen zu Beginn der Pandemie haben es deutlich weniger Asylsuchende bis in die Schweiz geschafft. Die halbierte Belegung sei deshalb zurzeit kein Problem, sagt Alain Hervouêt. Sollten wieder mehr Leute kommen, stehe die derzeit leere ehemalige Klinik Fridau oberhalb Egerkingen bereit.

Die tiefere Belegung in Oberbuchsiten habe durchaus auch Vorteile: «Weniger Bewohner pro Wohnung bedeutet mehr Privatsphäre für jeden einzelnen, weil man sich besser aus dem Weg gehen kann.» So gebe es fast nie Streit. «Die Langeweile, besonders in Quarantäne, ist natürlich ein Problem. Wir haben freies WLAN für alle.»