St. Peter at Sunset im Corona-Mood – nur begrenzte Anzahl Tickets geht in den Vorverkauf

«Superstar Andrea Berg ist Headlinerin des Schlagerabends am 8. Juli, die Berner Kultband Patent Ochsner macht am 10. Juli ihre Aufwartung auf der schönsten Open-Air-Bühne im Schweizer Mittelland». Das verkünden die Macher des Festivals St. Peter at Sunset in Kestenholz SO, das vom 7. bis 11. Juli 2021 stattfindet.

Zum Vorverkaufsstart heute 4. September geben sie weitere News bekannt: Sollte wegen Corona ein Konzert oder das ganze Festival ausfallen, werden die gesamten Ticketkosten zurückerstattet.

Andrea Berg - ein lang gehegter Wunsch

In zehn Monaten, vom 7. bis 11. Juli 2021, findet das Festival St. Peter at Sunset in Kestenholz statt. Festivalchef Roland Suter hält Wort, nachdem er vor kurzem noch das «beste Schlager-Line up überhaupt» in der Geschichte von St. Peter at Sunset angekündigt hatte: Mit Andrea Berg gibt sich am Donnerstag, 8. Juli, ein Superstar der Schlagerszene auf der Sunsetbühne die Ehre.

Berg vereint Generationen, ihre Konzerte sind unvergessliche Mega-Partys. «Es war schon länger unser Wunsch, Andrea Berg auf die Sunsetbühne zu holen. Dass wir das nun tatsächlich geschafft haben, damit geht ein Traum in Erfüllung», kommt Festival-Organisator Roland Suter ins Schwärmen. Zumal am 8. Juli weitere Namen ein Schlagerfest erster Güte versprechen: Melissa Naschenweng, die Stubete Gäng und der SchwiizerMix.