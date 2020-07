Sorgen wegen Verstopfung durch Feuchttücher

In der Aula Brühl in Mümliswil trafen sich 24 Delegierte aus zehn Verbandsgemeinden (Aedermannsdorf, Balsthal, Herbetswil, Langenbruck, Laupersdorf, Matzendorf, Mümliswil, Oensingen, Holderbank und Welschenrohr) mit insgesamt 21340 Einwohnern zur Delegiertenversammlung des Zweckverbandes Abwasserregion Falkenstein.

Betriebsleiter Markus Bieli blickte auf ein gutes Jahr 2019 zurück. Im vergangenen Jahr verarbeitete die ARA Falkenstein 5011846 Kubikmeter Abwasser (plus 4,8 Prozent gegenüber 2018). Der Tagesmittelwert betrug 13731 Kubikmeter. Das meiste Abwasser erhielt die ARA in den Monaten Februar, März, Mai und Dezember, den geringsten Zulauf gab es im September. Der Kostenaufwand, um 1 Kubikmeter Abwasser zu reinigen beträgt 76 Rappen. Im Jahr 2019 wurden 33'567 Kubikmeter Frischschlamm bearbeitet.

Die Gasproduktion stieg um 1,3 Prozent. «Die Reinigungsleistung der Kläranlage ist sehr gut und sie beträgt bezüglich des Gesamtstickstoffes (Konzentration) 61 Prozent. Vermehrt zu Problemen führten Pumpenverstopfungen wegen in immer grösseren Mengen verwendeten Feuchttüchern», bemerkte Bieli. Per Ende Juli 2020 wird Josef Kamber, Unterhalt Betriebsmechaniker/Klärwärter nach 20 Dienstjahren pensioniert. Sein Amt übernimmt André Eggenschwiler (42), Automechaniker, Ramiswil, der per 1. September 2020 angestellt ist.

Die Rechnung 2019 schliesst bei einem Aufwand von 2,05 Mio. Franken und einem Ertrag von 628 980 Franken mit einem Aufwandüberschuss von 1,42 Mio. Franken. Diesen müssen die Verbandsgemeinden gemäss Kostenverteiler berappen. Das Budget 2019 rechnete mit einem Aufwandüberschuss von 1,48 Mio. Franken. Somit schliesst die Rechnung 2019 um 55'415 Franken besser ab als budgetiert. Dieses gute Ergebnis basiert auf tieferen Ausgaben und tieferen Kosten für Planungs- und Projektierungsarbeiten. (rsl)