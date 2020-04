«sGwärb im Thal-Gäu ungerstütze»: Plattform gibt dem lokalen Gewerbe ein Gesicht

Vor nicht ganz einer Woche verkündete der Bundesrat den baldigen Ausstieg aus dem nationalen Lockdown. Mit anderen Worten: Ärzte, Coiffeure, Kosmetikstudios und andere Gewerbe können bereits ab dem kommenden Montag ihre Türen wieder öffnen. Auch wenn diese Zeichen wieder für einen kleinen Hoffnungsschimmer beim Gewerbe sorgen, so ist der Weg aus der Krise für viele noch lange nicht vorüber.

Das wissen nicht nur die einzelnen betroffenen Betriebe, sondern auch die Gemeinden. Um dem hiesigen Gewerbe in der Amtei Thal-Gäu unter die Arme zu greifen, lancierte die Balsthalerin Michèle Ackermann zusammen mit einem Projektteam die Plattform «lokal wirken». Der Slogan ist im Dialekt gehalten: «sGwärb im Thal-Gäu ungerstütze».

Eine Kooperation mit Gemeinde und Gewerbeverein

«Die Idee schwirrte schon länger in meinem Kopf herum, aber erst Anfang April fand ich die Zeit dafür. Ich habe dem Gemeindepräsidenten Oensingens Fabian Gloor eine lange Whatsapp-Sprachnachricht hinterlegt, und so hat alles seinen Lauf genommen», sagt Michèle Ackermann auf Anfrage. Gloor, den Ackermann persönlich kennt, habe daraufhin Kontakt mit dem Gewerbevereinspräsidenten in Oensingen Jürg Perren aufgenommen. Seitdem wuchs die Plattform stetig heran. Seit rund einer Woche ist die lokal-wirken.ch online zugänglich. Inspiriert wurde die Balsthalerin, welche in der PR-Abteilung der Jura tätig ist, von anderen Kampagnen in der Schweiz, die bereits am Laufen sind.

Meist handelt es sich hierbei um Aktionen in urbanen Gebieten. «Ich habe bewusst einen lokalen Rahmen gewählt, weil die Leute einen persönlichen Bezug zu den Läden haben. Dadurch ist die emotionale Nähe viel grösser», argumentiert Ackermann. Bisher hat das Team rund um die Balsthalerin die Bevölkerung aber noch nicht informiert. Das wird sich am Freitag ändern. «Mithilfe von Medienmitteilungen und Facebook-Werbung hoffen wir, dass sich genügend Leute melden und die regionalen Geschäfte unterstützen», sagt Michèle Ackermann.