Am Wochenende herrscht in Oensingen reges Gedränge, die Besucher des Zibelimärets stehen Schlange. Pizzas, Hotdogs, Waffeln, Marroni, Hamburger, Älplermakkaroni. Die Auswahl an Verpflegungs-Möglichkeiten am 50. Zibelimäret ist gross. Nur vor wenigen Ständen stehen kaum Leute an. Es sind die traditionellen Stände, die Zibelistände, wo sich das Gedränge in Grenzen hält. «Es hat sich so viel verändert», seufzt Ursula Meise, Präsidentin des Kirchenchors, beinahe ein wenig wehmütig.

Die grösste Veränderung sei das Kaufverhalten der Besucher. Früher, das heisst im Jahr 1968, als der erste Zibelimäret stattfand, war es eben noch ein richtiger Märet. «Da waren noch alle Stände aus Holz und allerlei wurde angeboten», erzählt Meise, die schon vor 50 Jahren am Stand des Kirchenchors die traditionellen Zibelizöpfe verkaufte. «Jeder zweite Stand verkaufte Zwiebeln. Ess-Stände gab es damals kaum. Man ist in die Restaurants essen gegangen.»