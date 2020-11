Seilbahnrevision steht an: Unter der Woche fährt keine Gondel auf den Solothurner Hausberg

Bei der Seilbahn Weissenstein steht die Herbstrevision an. Und das heisst: Ab Montag, 30. November, bis am Freitag, 4. Dezember, fährt unter der Woche keine Seilbahn auf den Solothurner Hausberg. An den Wochenenden ist sie auch während der Revision gemäss Winterfahrplan in Betrieb.

Das Hotel Weissenstein bleibt auch während der Zeit der Seilbahn-Revision durchgehend geöffnet. Hingegen machen die anderen Restaurationsbetriebe Betriebsferien. Das Restaurant Sennhaus ist von Montag, 30. November, bis Montag, 7. Dezember, geschlossen. Der Gasthof Hinter-Weissenstein bleibt von Montag, 7. Dezember, bis Weihnachten geschlossen. (szr)