Seifen statt Uhren — Kunst statt Maschinen: Wie sich die Wirtschaftsförderung veränderte

Die kommunale Wirtschaftsförderung in Welschenrohr war zunächst eine Erfolgsgeschichte, doch hat sich in den vergangenen 40 Jahren einiges verändert. Ein grösserer Verlust war der Wegzug der Firma Schleuniger Kabeltechnik, vorerst nach Balsthal und dann nach Thun. Vor zehn Jahren dann kaufte Christian Michelsen deren Hauptgebäude, die ehemalige Uhrenfabrik Technos, und wandelte es in die «KultUhrFabrik» um. Sie beherbergt heute Künstler, die dort wohnen oder arbeiten.

Seit acht Jahren befindet sich auch das «Uhrenmuseum» in diesem Gebäude und hält die Erinnerungen an die Thaler Uhrmacherei wach. Im Technos-Gebäude war ursprünglich auch die Firma Intertrain eingemietet, die sich mit dem Bau von Modelleisenbahnen befasste. Noch gibt es dieses Unternehmen, das sich in einem kleineren ehemaligen Uhrenatelier an der Fabrikstrasse 158 eingerichtet hat. Die Firma wurde in Gunmed Technik AG umbenannt, und befasst sich heute mit der Entwicklung und Herstellung von medizinaltechnischen Artikeln, insbesondere für die Kieferorthopädie.

Im «Bijou», einer weiteren Uhrenfabrik der Technos, wohnen heute ebenfalls Künstler und Einzelpersonen. Eigentümer ist auch hier Christian Michelsen. In diesem stattlichen Gebäude wurden zunächst durch die Werolab und später die Firma Sinus Point mikrochirurgische Nadeln hergestellt.

Noch werden in Welschenrohr Uhren montiert. Jürg Uebelhart führt in der ehemaligen Donada die Firma seines Vaters weiter.

Ein guter Boden für unkonventionelle Ideen

In den Räumen der Uhrenfabrik Tourist betreibt die Familie Waelchli seit fünf Jahren ihre Seifen-Manufacture, in welcher Seifen, Reinigungsmittel und Kosmetik produziert werden. Nicht nur für die Bimbosan, die 2018 von der Hochdorf Swiss Nutrition AG übernommen wurde, und die Ende Jahr ihre Produktion in Welschenrohr aufgibt, gab es im Laufe der Jahre Veränderungen. Das gab es für alle anderen, ursprünglich in der Industriezone angesiedelten Betriebe.