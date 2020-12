Schweizer Stars ehren Alltagshelden: DAS ZELT geht mit eigener TV-Show auf Sendung

Alltagshelden treffen auf etablierte Künstler (Stars). Die Geschichten der Alltagshelden werden in Einspielern gezeigt und nachfolgend auf der DAS ZELT Couch mit Künstlern und Moderatorin besprochen und verdankt, heisst es in einer Medienmitteilung.



Auch für das Schweizer Tourneetheater DAS ZELT gelte wegen Corona eine Zwangspause: Das Direktorenpaar Steiner bleibt in der Krise jedoch kreativ und geht mit der eigenen TV-Show «STARS + HELDÄ» auf Sendung: Darin spiele Direktorin Cathrine Steiner (48) eine neue Rolle, sie moderiere und singe, den Titelsong habe sie gleich selber komponiert.

Sie hielt die Fäden im Hintergrund zusammen

Sie sehe die Corona-Krise als Chance: «Mein Motto heisst, Machen statt Motzen», so die Event-Managerin, Hausfrau und Mutter. Stets war sie die starke Frau neben Adrian Steiner (53). Wenn sich bei der Zelt-Premiere im Frühling jeweils die Prominenz versammle, kenne man sie als strahlende Gastgeberin. Sie hielt aber auch die Fäden im Hintergrund zusammen. «Adrian ist der Visionär, ich komme mehr aus der Organisation.»



Vor zwei Jahren habe sich Cathrine Steiner aus dem Tages-Geschäft zurückgezogen: «Ich wollte mehr Zeit für die Familie. Da sein, wenn die Kinder zum Mittagessen heimkommen.» Und ihren eigenen Leidenschaften nachgehen, der Musik. Als das Paar Pläne für die TV-Show für das Zelt schmiedete, kam die Idee auf, einen Song dazu zu schreiben.



«Ich habe mich einfach hingesetzt und losgelegt», so Cathrine Steiner, die als Jugendliche Klavier spielte, das Talent aber nie weiterverfolgt hat. Aufgenommen wurde der Song im Ton-Studio von Baschi (34) in Möhlin AG: «Er und sein Studio-Partner Phil Merk haben mich voll unterstützt, nicht nur technisch.» Neben Baschi treten weitere Schweizer Stars wie Bligg (44), Stephanie Heinzmann (31) und Anna Rossinelli (33) auf, sie alle treffen auf Alltagshelden, Sendetermin sei der 27. Dezember auf SAT.1 Schweiz. (mgt)